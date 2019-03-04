禮賓司服務公司尊位被指拖糧70萬　肥媽曾任「生招牌」：早已退股

《香港01》接獲讀者投訴，稱專門提供禮賓司會籍服務的「尊位集團」，涉拖欠大部份員工薪金，平均遭欠薪兩至三個月，涉事金額約60至70萬元。 根據「尊位集團」的網上簡介，藝人肥媽(Maria Cordero)是集團的「合夥人」，但記者曾致電肥媽查問，她稱早在去年已簽署退股書，現已與該公司無關係。

根據尊位集團的Facebook簡介，公司會為顧客提供專業流動禮賓服務，為會員提供服務。（尊位集團Facebook專頁）

據「尊位集團」的Facebook簡介，該公司提供環球禮賓服務，可為會員提供私人管家、私人遊艇及飛機預約、定制服務等。

員工：辦公室已斷電

投訴人指出，全公司共有約10名員工，連同自己在內，共有7至8位同事遭欠薪兩至三個月，共涉約60至70萬元，其中7位今日（4日）已到勞工處投訴。

投訴人又指，公司亦拖欠其他公司費用，包括自去年12月起一家茶餐廳一筆費用，另拖欠兩個月辦公室租金，現時辦公室已被停電。

藝人「肥媽」曾是集團的合夥人，亦擔任尊位商業聯盟聯合創辦人以及尊位聯盟形象推廣大使。（尊位集團Instagram截圖）

肥媽曾持有股份

根據集團去年7月在FB的帖文，「尊位集團」曾提及肥媽是集團的合夥人，又指她是尊位商業聯盟聯合創辦人及尊位聯盟形象推廣大使。此外，據去年10月的新聞報道，肥媽與「尊位集團」曾舉辦慈善派對，為香港防癌協會籌款。當時食物及衞生局前局長高永文、前特首梁振英夫人梁唐青儀、藝人曾志偉、薛家燕等亦有出席。

肥媽回覆《香港01》查詢時指，她曾經持有「尊位集團」的股份，但由於覺得公司營運情況有待改善，加上無暇應付，早已將股份退回。她說，在舉辦慈善派對的時候，她亦已經簽署退股書，強調「只做慈善」。她續指，雖然她早已退股，但早前亦有聽聞該公司欠薪，並曾致電當時在北京的公司負責人，負責人向她稱「落黎已經搞掂晒啲欠薪」。

自去年12月起，尊位集團Instagram及Facebook已沒有更新。（尊位集團Instagram截圖）

投訴人：無法聯絡公司

翻查公司註冊處資料，郭敦誠曾是尊位公司老闆，但後來轉讓全部股份予現任董事的袁少中，袁再於去年全數股份轉讓予尊位控股有限公司。不過，郭敦誠現時身任另一公司（聲聯科技國際公司）的董事，而該公司與「尊位集團」的地址一樣。投訴人指出，郭敦誠已回內地，亦未有回覆微信，暫時聯絡不上。《香港01》曾就事件以電郵查問「尊位集團」，惟暫未獲回覆。