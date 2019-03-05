理大民主牆停學令　前學生會會長回望抗爭路：當天可組織得更好

一幅民主牆、一張紅紙，釀成校方與學生角力。理工大學4名學生，捲入去年民主牆管理風波，其後各被處分，重則被踢出校、永不取錄，輕則判以社會服務令。 22歲的林穎恒、前學生會會長，在事件中被罰停學1年。他自白指，當日策動突襲抗爭，源於守護民主牆心切，但他否認涉誹謗、毆打及襲擊，又批評校方嚴懲做法是「置諸死地」，缺乏學府應有的教育氣量。孰對孰錯，社會自有公論，他則堅持己見，無悔所為：「依家再畀我揀多次，我都會咁做」，但他承認當日語氣可更溫和，亦可再作審慎部署。為事件賠上代價，他認為若能喚醒更多同學關注時政，亦算不枉過。

林穎恒是理大前學生會會長，現時則因民主牆風波，被判停學一年。（盧翊銘攝）

去年10月，理大發生民主牆爭議，學生會當時為記念雨傘運動4周年，將部分民主牆改成連儂牆，期間有人貼上「香港獨立」標語，校方隨即要求學生會將民主牆恢復原狀，否則沒收其管理權，事後亦用紅紙覆蓋及宣告接管，學生會與校方交涉未遂，隨後林穎恒、護理系碩士生何俊謙及學生校董李傲然等人，前往校方管理層辦公室「理論」，理大暫任副校長（學生事務）沈岐平及學務長莫志明，雙雙被包圍，被學生阻止離開，其中兩名教授、保安員及林穎恒在混亂中倒地。4名學生隨後被校方召以紀律聆訊，分別被判社會服務令，或停學1年，甚至是踢出校、永不取錄等的嚴重處分。

林穎恒自判決後再重返校園，回到民主牆前，他百感交集。（盧翊銘攝）

對於當天的行動，林穎恒仍堅稱，圍堵行動是迫不得已，他說此前曾試過其他對策：「唔係一下子去到咁前，係一步一步咁升級」，他們於校內貼過公開信、向校方發過電郵約見，甚至是聯署表達訴求，卻全都石沉大海。

林自感無法與校方對話下，這班心急如焚的學生領袖們，終決定將行動升級，闖進管理人員樓層，要求與高層直接對話，最終雙方均有人跌倒，涉事學生需受紀律聆訊，他被校方以行動「策劃者」之名判處停學一年。

經此風波，他坦言消耗不少，但絕不後悔。（盧翊銘攝)

雖然今次事件惹來外間議論，亦有人覺得這種圍堵行徑難以令人接受，惟他解釋，堅持「企硬」，旨在守衛大學民主牆言論自由。於他而言，民主牆是彰顯思辯及言論自由的核心平台，惟校方凌駕干預，相關行徑已有違公義，更與其所學不同，就讀社工系的他坦言困惑：「我讀嗰科係教我哋社會公義、充權(empowerment)，但呢間大學同時否認了社會公義」。

他又認為，民主牆關乎全體學生利益，亦涉學生自主：「一個原本由學生會管理的地方，依家逐漸被學校收緊時，到底學校有沒有尊重過學生會存在呢？」

記者相約他重返校園訪問，適逢有集會聲援被處分學生，他站於「核心外圍」旁觀，自言感受良多。（陳淑霞攝）

回望最初，林不諱言語氣上可作微調，「可以溫和少少」，亦可組織得更佳，但如果一切可再重來，他無悔突襲決定，「再等就會丟淡咗，就會無人理(民主牆)㗎喇。」



外間批評涉事同學行徑過火，其中理大校董劉炳章更兩度開腔抨擊，斥責學生囂張、予人「黑社會」感覺，並認為事件涉禁錮成分。校董會主席林大輝亦相繼開腔，直指對涉事學生粗暴言行感痛心及難過；理大暫任校長陳正豪則發電郵予全校學生，表明需嚴肅處理違反校規的同學，以維持校園綱紀。成為眾矢之的的林穎恒，對這些批評卻不表認同，他否認事件如裁決書所言，涉違校規包括誹謗、毆打或攻擊大學教職員：「校方話我推跌教授，但其實係混亂所致，我自己都有倒地。」

林㯋恒被判停學1年，稍後需交還學生證。(盧翊銘攝)

翻查當日由理大學生報編委會拍攝片段所示，學生們闖進高層辦公室樓層後，兩位教授現身調解，表明雙方可於兩日後會面，並勸喻同學離去，學生認為這是校方的「拖字訣」，拒絕離開，其後教授們嘗試離開，繼而與試圖攔阻的學生發生碰撞，先是時任暫任副校長（學生事務）沈岐平，與林穎恒及另一名保安員在混亂中倒地；隨後則是學務長莫志明轉身離開時，何俊謙從後追趕阻擋，並擦身而過，莫亦告倒地，並以手掩蓋膝蓋示意，學生連忙攙扶，莫帶笑輕拍何的肩膊，笑指「我原諒你」，何則高聲斥「打壓民主牆不可原諒」，但隨後亦有追補致歉，「唔好意思，我唔係有心，但希望你體諒我，唔係特登撞你」。

片段中所見，涉事學生行動期間喊口號聲量甚大，對於外間關注有學生冒犯兩名教授是「屎忽鬼」，則見於片末，但並非出自林穎恒口中。

「我哋絕對唔係想傷害或阻撓佢哋，只係期望得到個具體交代。」林穎恒說。但既然校方代表已提出兩日後再商談，何以仍緊纏不放？林指，事件已醞釀近一星期，另大學開放日亦將至，「擔心佢哋(校方)拖字訣，但其實只係想粉飾太平」，遂要求對方釋慮。但回望這次抗爭，當時有否錯判形勢？他沒正面回應，但坦認指：「如果我一早知道佢哋唔會畀到答案，或者會早啲結束行動。」可會向兩位受影響教授道歉？他則如此解說：「尊重係雙向，暫時見唔到有道歉需要。」

事件演變至今，他付上代價，亦自言經此一役，消耗不少。林穎恒透露，自己本來打算離開香港到台灣升學，在DSE過後，更已獲國立臺灣大學社工系取錄，但最終家人不答允，遂繼續留港，入讀理大社工系，記者問他可有追悔留港決定？他沉思半晌：「都有」，但他深信是命運安排，「上天叫我留返喺度，係想叫我為學界作出改變。」

啟蒙自雨傘等社會運動，林穎恒目睹的是港人意志消沉，心中不時渴望改變。入讀理大後，林全情投身學運，今年大學三年級的他，已先後擔任系莊會長、社工學聯成員，學生會則是其「莊友」力邀加盟。出任學生會會長，他直言吃力不討好，亦經歷過多次風雨，包括理大教職被炒魷爭議、以至今次民主牆管理風波，均難以忘懷：「每單都好惡啃。」今次停學一年，他大嘆無奈，但認為不枉過，亦絕非徒勞無功：「最起碼多咗人會停低留意民主牆，我都相信會燃起另一班人，喺未來有事時會繼續抗爭。」