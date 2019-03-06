理大30分鐘聆訊判「極刑」　何俊謙拒道歉護士夢碎：我是拯救校譽

理大去年發生以紅紙遮蓋民主牆事件，4名學生隨後進入校長辦公室樓層，要求與管理層對話期間出現混亂。校方學生紀律委員會於本月5日公布處分4名涉事學生，當中護理系碩士生何俊謙被罰得最重，校方指他違反校規中「誹謗、攻擊或毆打教職員」條例，污言斥責副校長「屎忽鬼」，勒令他即時退學，永久不被理大錄取。 即使受到校方判以「極刑」，何俊謙接受《香港01》專訪時仍覺得錯在校方，並透露紀律聆訊過程中，紀律委員會只召一次聆訊，歷時僅30分鐘，便將他踢出校，認為時間倉卒，對涉事學生不公平。而聆訊期間，有委員曾表示希望可幫到他，詢問會否公開道歉，但他當時立即拒絕，並反指「高層應該首先為封殺民主牆道歉」。 被趕出校前正攻讀護理系碩士課程的何俊謙又指，聆訊期間曾有成員質疑其專業：「你對教授都咁無禮貌，出到病房會唔會都咁無禮貌？」何反駁，自己十分尊重《護士專業守則》，實習期間沒有與病人談私事，不會將政見帶入病房：「唔會有『普通話』、『廣東話』之分，病房內只談病情。」

理大去年發生以紅紙遮蓋民主牆事件，校方學生紀律委員會於本月5日公布處分4名涉事學生，分別被判勒令退學兼永久不被理大錄取、停課一年、做60和120小時的社區服務。（羅君豪攝）

去年10月，理大發生民主牆爭議，學生會當時為記念雨傘運動4周年，將部分民主牆改成連儂牆，期間有人貼上「香港獨立」標語，校方隨即要求學生會將民主牆恢復原狀，否則沒收其管理權，事後亦用紅紙覆蓋及宣告接管。其後學生會成員林穎恒、鄭悅婷、李傲然，及本身是獨派組織「學生獨立聯盟」成員的何俊謙，共4名學生進入校長辦公室樓層，要求與管理層對話期間出現混亂。校方學生紀律委員會於本月5日公布處分4名涉事學生，何俊被判勒令退學、並永久不被理大錄取，林穎恒停課一年，鄭悅婷要做60社區服務，李傲然則做120小時社區服務。

事隔多日，被罰得最重的何俊謙接受《香港01》專訪時直言，現時心情是「出奇地冷靜」，惟他預料，另外3位被處分的學生，以至剛接任的學生會成員，都因為本次民主牆事件而承受沉重壓力。

何俊謙：「我不是破壞校譽，而是拯救校譽。」（羅君豪攝）

何俊謙稱推撞教職員不涉「攻擊或毆打」

根據學生紀律委員會的裁決，指何俊謙在衝突期間，斥責時任暫任副校長（學生事務）沈岐平、學務長莫志明「你哋收共產黨錢收得咁過癮，舐共舐得你哋咁開心呀啦，屎忽鬼」；又指何以身體阻止二人離開大樓，構成校規禁止誹謗、攻擊或毆打大學教職員的條文。其後何俊謙曾接受傳媒訪問，未有否認講過這番話。

何俊謙解釋，自己初時都是平心靜氣，當時有保安說10分鐘內會有高層接見各人，但後來發現對方竟讓高層成員「走後門」避過學生；後來沈岐平及莫志明經過現場時，何認為兩人只想離開現場，沒有誠意溝通，才伸開雙手阻止二人離開並要求對話，但堅稱自己並非要「攻擊或毆打」對方。

聆訊期間，有成員曾問何俊謙會否公開道歉，何立即拒絕。（羅君豪攝）

被紀律委員斥沒禮貌 何：我不是破壞校譽，而是拯救校譽

然而，何俊謙上述解釋未獲紀律委員會成員接納。他憶述，委員會共有5名教職員代表及1名學生代表，只召一次聆訊，歷時僅30分鐘，其間不能帶同律師。

何表示，有成員劈頭便說：「你當日都好無禮貌喎，你知唔知錯？」他解釋過自己憤怒的原因，並說：「我不是破壞校譽，而是拯救校譽。」

及後有成員問：「你對教授都咁無禮貌，出到病房會唔會都咁無禮貌？」何俊謙在養和醫院病房實習兩年多，對此說法他心有不甘：「我分得好開，好尊重《護士專業守則》，唔會同病人談政見、私事，唔會有『普通話』、『廣東話』之分，只談病情。」

何俊謙日前收到紀律委員會的裁決書，列明有「四宗罪」。（資料圖片／羅君豪攝）

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何俊謙：「無諗過理大連個民主牆都容納唔到，連『粉飾太平』都懶得做。」（羅君豪攝）

委員稱「我哋係想幫你」 建議何公開道歉

另外，學生紀律委員會的裁決又指，何俊謙在事後沒有悔意，亦沒有對沈岐平、莫志明及職員道歉的意圖。何俊謙表示，聆訊期間，有成員曾問：「你會唔會公開道歉？」何立即拒絕：「高層應該首先為封殺民主牆道歉。」該名成員隨後說：「我哋係想幫你。」何同樣拒絕公開道歉。

被判勒令即時退學後，何俊謙自言有感理大「赤化」問題嚴重：「無諗過理大連個民主牆都容納唔到，連『粉飾太平』都懶得做。」惟他同時收到碩士課程同學的支持、護理系教職員對其前路的關心。

何俊謙自言對升學方向未有定案，期望事件能引起國際社會關注。（羅君豪攝）

被「踢出校」之後，何俊謙坦言對升學方向未有定案，只會專注處理目前的事件，期望事件能引起國際社會關注。如果校方撤回決定，恢復其學籍，何俊謙會否重回理大？他思考片刻後回答：「自己會有猶豫，要思考一下係咪應該繼續。」