林奮強批高首期難置業　認為租管會推高租金：口噏好聽未必係真

房屋問題影響香港多年，前行政會議成員、智庫組織香港黃金五十創辦人林奮強今日（6日）出席電台節目時批評，金管局調整按揭後，市民需繳付五成首期方可「上車」，令市民難以置業，只有約三分之一人有物業，即使樓價上升也未能受惠。他又稱，租金管制只會推高租金，並未能幫助市民「口噏好聽未必係真嘅」。

林奮強表示，金管局過去推出不同風險管理措施，置業首期增至四、五成，令市民難以「上車」，直指「做得太錯啦」。（資料圖片）

林奮強於新城電台節目表示，金管局過去推出不同風險管理措施，置業首期增至四、五成，令市民難以「上車」，直指「做得太錯啦」。他續稱，過去5年，租樓的戶數由30多萬戶，增至50多萬戶，佔整體家庭戶數兩成；全港亦只有約三分之一人有物業，較其他國際城市的比例為低，認為措施令原本有能力置業的市民，都無法儲首期「上車」，即使樓價上升，亦未能受惠。他建議，政府應放放寬按揭成數，並加入若干限制，例如在8年內，不可出租或放售單位。

改公營房屋比例會令私樓減少

有議員認為，政府應推租金管制，以壓抑租金，幫助市民。林奮強認為，根據外國多地經驗，租金管制只會令租金更高昂，無助市民，直指：「口噏好聽未必係真嘅」。他又稱，政府將公私營房屋比例改為七比三，令到私人樓宇減少，或推高租金，劏房戶生活更苦，而且亦會令更多人輪候公屋。