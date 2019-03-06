【輕鐵天榮站沉降】沉降惡化擴至95毫米　新地上蓋物業項目續停工

港鐵最新71個鐵路保護區內沉降監測點數據顯示，早前已因沉降幅度超過80毫米而要暫停附近地盤工程的的輕鐵天榮站，沉降情況仍持續惡化，最新數據沉降擴至95毫米。港鐵解釋，月台監察位置的沉降水平因受天氣、水位、濕度等因素影響而維持輕微上落，屬於穩定水平，並指註冊建築專業人士正積極探討有效減少月台沉降的施工方法及緩解措施。

天榮站附近的發展項目仍在停工。(資料圖片)

港鐵公布截至2月1日的最新沉降數據，發現沉降最多是輕鐵站天榮站，達95毫米，比起1月公布的數據再增加2毫米。另外，因工程導致鐵路沉降超出停工指標、而仍在停工的項目還有元朗站附近的Grand YOHO物業發展項目，最新沉降數據為17毫米，對比1月份沒有起跌，有關工程現正進行預防性加固工作。



另一方面，東鐵線大圍站自去年出現沉降，達預設停工指標20毫米，毗鄰的發展商新世界住宅發展工程一度停工，直至今年1月5日復工，且沉降的停工指標修訂至40毫米。最新沉數據為25毫米，較1月份時微升1毫米。

港鐵：鐵路狀況沒有受影響

對於天榮站沉降惡化，港鐵發言人表示，天榮站物業發展項目工程自去年6月下旬起暫停至今，月台監察位置的沉降水平因受天氣、水位、濕度等因素影響而維持輕微上落，屬於穩定水平。屋宇署及機電工程署已確定月台結構及路軌狀況安全。港鐵亦一直就路軌平順，以及路軌、月台及架空電纜三者之間的相互高度及距離加強監察，確定鐵路狀況沒有受影響，符合營運安全標準。

發言人續指，註冊建築專業人士正積極探討有效減少月台沉降的施工方法及緩解措施，在確保對鐵路設施和營運安全不受後續工程影響後，有關地盤才會獲准復工。

天榮站發展項目曾兩度流標

天榮站自1995年啟用後，其上蓋發展波折重重，由於發展商需承擔車站重置費用及補地價費用，加上地底或有溶洞增加發展成本，令有關發展計劃一度淪為「豬頭骨」，兩度流標。到2015年1月港鐵再招標，終由新鴻基地產奪得天榮站上蓋物業發展權，新地預計投資額約70億元。

港府去年自爆天榮站沉降後，多名議員炮轟當局將沉降停工標準由20毫米放寬至80毫米是「搬龍門」。