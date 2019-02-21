【輕鐵沉降】天榮站被揭突施神秘工程　惹行車安全疑慮

早前港鐵多個站頻頻爆出有沉降問題，其中輕鐵天水圍天榮站受上蓋物業工程影響沉降93毫米，為沉降情況最嚴重的車站，工程更被要求停工，並惹來街坊關注行車安全。最近有街坊發現，天榮站於深夜時分進行「神秘」工程，未有展示工程指示牌，令人猜疑工程與沉降有關，惟港鐵回覆稱「只屬一般道路維修」。

天水圍社區主任伍軒宏向《香港01》表示，昨日凌晨獲街坊投訴，指天榮站附近有異常工程進行中，傳出噪音。隨即他與晴景社區服務處社工郭文浩到現場跟進，發現多位工人正在施工，工程位置由綠色帳篷和左右兩塊圍板圍封，附近停泊至少兩架工程車，從工人的制服和工程車的標誌所示，估計屬於港鐵。記者從所提供的片段所見，工人疑似正在燒焊，不時發出閃光。

伍軒宏稱，由於現場缺乏工程指示牌，他們於是上前詢問工程人員，對方支吾以對，只稱「是一般道路維修」，拒絕再透露更多詳細，隨即將動工現場加封起多塊圍板。由於現時輕鐵天榮站沉降問題最為嚴重，疑因附近物業工程導致沉降超標，惟停工後沉降仍未改善，港鐵最新沉降數據指該站由去年8月沉降錄得達90毫米擴至上月的93毫米，事件已引起街坊擔憂乘車安全，而是次工程施工前未有發出工程通知，難以釋除公眾疑慮該工程與沉降有關。

港鐵回覆查詢時稱，涉事的工程只屬一般路軌保護工程，強調與附近的物業工程無關，天榮站由昨日起至未來數日，每晚由輕鐵收車後至輕鐵開出首班車前進行工程，又指工程展開前已通知附近屋苑大廈的管理公司。而早前港鐵就天榮站安全問題稱，輕鐵天榮站月台監察位置的沉降水平屬於穩定水平；屋宇署及機電工程署已確定月台結構及路軌狀況安全，港鐵會一直加強監察路軌平順，以及路軌、月台及架空電纜三者之間的相互高度及距離，確定鐵路符合營運安全標準。