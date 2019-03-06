僅取身份證副本　青年押父母物業借貸被囚28月　官促警方跟進

青年4年前認識金融公司女子及其男友人，依對方指示冒稱獲父母授權，抵押父母名下並同住的單位，以騙取250萬貸款，其父母收追債信始知住所被按。被告早前開審時認罪，法官今（6日）指法庭未能掌握本案的行騙手法，但可肯定有專業人士如律師幫忙，計劃經精心部署，惟只能交警方跟進。但官認為本案被告只提供父母的身份證副本，所作不多，但如他無給予資料便不能成事，最後判囚28個月。

被告卜耀棠在區域法院承認詐欺罪。（資料圖片）

押掉父母物業借款250萬

被告卜耀棠，25歲，報稱曾任兼職侍應及救生員。他承認一項欺詐罪，即於2015年串謀他人以4份虛假授權書及委託書，抵押他與父母同住於荃灣麗城花園的住所，以騙取中金投集團有限公司批出250萬元貸款。

官認為案中必涉專業人士協助

法官判刑時謂，法庭未能掌握如何製造虛假的授權書及委任書，但可肯定本案的壞分子除了被告及該洋名為Alson的男子外，還涉及專業人士，惟此事只可交由警方跟進。法官因被告開審時認罪，扣減五分一刑期，判以28個月監禁。

被告曾到律師樓等簽文件

案情指，被告於2015年1月認識了在金融公司任職的女子「Yannes」，該女子並誘被告投資倫敦金，又介紹一名叫「Alson」的男子給被告認識，被告在「Alson」的指示下，提供了父母的身份證副本，又到財務公司，及何伯華律師樓等地方簽下多份文件。

大部份借款最終交涉案人

扣除行政及律師費用等，被告實則取得約208萬元貸款。他把其中的165.4萬元交予Alson，又向他借出5.7萬，另將23萬給Yannes作投資，餘下款項則由他自己花光。被告的父母於同年11月收到追數信，指他們要連本帶利還逾260萬元，才知所住物業遭人用作抵押貸款，其後報警。

案件編號：DCCC 516/2018