【綠置居】房委會敲定推柴灣道、青衣青鴻路項目　涉近3700伙

房委會今年會推出新一批綠置居項目，包括柴灣道828個單青衣青鴻路2,868個單位，合共3,696個單位，其中柴灣道項目是首個位於港島區的綠置居項目，相信會深受港島區公屋住戶歡迎，將於今年底預售這兩個項目。

柴灣道綠置居項目興建一幢36層高大廈。(資料圗片)

柴灣道項目單位面積介乎151至256平方呎

綠置居恆常化首個項目長沙灣麗翠苑2月25日攪珠，3月底揀樓，但房委會亦已敲定今年年底推售新一批綠置居項目。

房委會策劃小組委員會在周一(4日)的會議上，通過柴灣道及青衣青鴻路兩個公屋項目轉為綠置居項目，並且決定今年內推售。其中柴灣道項目會於2022年第4季入伙，青鴻路項目則在2023年第3季入伙。

自2014年復售居屋後，今次柴灣道項目是首個「落戶」港島區的資助出售房屋項目，預料會深受買家關注。有關項目的北面是柴灣道，東面是永平街，南面是新廈街，西面是區內名校聖公會柴灣聖米迦勒小學。項目會興建一幢樓高36層的住宅大廈，建於綠化平台之上，共提供828個單位。

該項目的單位室內樓面面積由151.7平方呎至256.1平方呎不等，並提供私家車、電單車、輕型貨車使用的泊車位及貨車上落貨處。項目中並有兩個臨街店舖，屋苑管理處及兒童遊樂區，以及由政府撥款興建的長者鄰舍中心。

柴灣道項目會共提供828個單位。(房委會文件圖片)

青鴻路項目有兩層零售大樓

至於青衣青鴻路項目為位於青衣島東面，毗鄰青衣路及青鴻路。項目東面是藍澄灣，南面是九號貨櫃碼頭，房委會將興建兩幢建於半地庫式停車場之上的住宅大廈，各有40層住宅樓層，提供2,868個單位。

項目單位室內樓面面積，由152.8平方呎至388.5平方呎不等，以及一幢樓高2層的零售大樓。項目並會提供私家車、電單車、輕型貨車使用的停車位及貨車上落貨處，而房委會亦要承擔青衣路的路邊巴士和綠色專線小巴站及道路改善工程。項目內亦有一所有6個課室的幼稚園、一所長者鄰舍中心、一所嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務中心、一所設有30個名額的特殊幼兒中心及一所設有90個名額的早期教育及訓練中心。