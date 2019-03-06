【綠置居】柴灣道、青鴻路項目　最細僅152呎　議員憂「納米化」

續綠置居恆常化首個項目長沙灣麗翠苑後，早前舉行攪珠。而房委會擬於今年底推售新一批綠置居項目，分別位於柴灣道及青衣青鴻路，兩個項目合共3,696個單位。 不過，兩個項目的最細單位只有約152呎，「細絕」歷年來的居屋及綠置居項目。有房委會委員擔心，綠置居已成為「納米盤」，更質疑房委會刻意降低單位面積，為增加單位數目「谷數」。

柴灣道綠置居項目興建一幢36層高大廈。(資料圗片)

房委會擬推出柴灣柴灣道，及青衣青鴻路兩個綠置居項目分別可提供828伙及2,868伙，預料可於今年底發售。而位於柴灣道的項目，更是近年少有、位於港島區的資助出售項目。

據房委會文件所示，柴灣道項目的室內樓面面積由152呎至256呎不等；青衣項則介乎153呎至389呎不等。換言之，新一期發售的項目中，最細單位只有約152呎。

何文田冠熹苑的最細單位只有211呎。（資料圖片） 歷年最細居屋單位206呎 綠置居184呎 翻查過去推售的居屋項目，房委會推出的最細單位實用面積只有約206呎，項目位於粉嶺雍盛苑。該項目早於2010年接受申請，屬於第六期出售剩餘居屋單位計劃，售價最低42.1萬元。 其次則為211呎，單位分別位於何文田冠熹苑、筲箕灣東欣苑、旺角海富苑及將軍澳寶明苑，於2007至2009年間推售。 至於過往的綠置居項目，首個綠置居項目新蒲崗景泰苑面積介乎192至494方呎，而長沙灣麗翠苑則為184至452平方呎。由於新一期柴灣的綠置居項目最細只有152呎，即該項目已「細絕」歷年來的出售的居屋及綠置居項目。

議員憂變「納米盤」

房委會委員、民建聯立法會議員柯創盛表示，不少公屋戶都希望搬到大單位，以改善住屋環境，但今次項目的最細面積只有約150平方呎，猶如「納米盤」。他擔心會影響吸引力，冀房委會可解釋。

另一名房委會委員、工聯會立法會議員郭偉強說，今次推出的都是小單位，而柴灣項目最大的單位只有約250呎，令人感覺房委會想「谷大」單位數目。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝指出，房委會無意令綠置居變「納米盤」。（資料圖片）

黃遠輝：無意令綠置居變「納米盤」

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，綠置居單位是由公屋轉變用途而來，現時一至二人公屋面積確實只有約150平方呎，但房委會無意令綠置居變「納米盤」：「未來綠置居一定不會越賣越細。」

他又指出，綠置居恆常化後未來規劃單位設計，亦無意令細單位面積擴大，因要顧及公屋和綠置居兼容性，以便可因應未來房屋計劃可以有更靈活的調動。