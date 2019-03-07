傳引入外傭解院舍人手荒　林正財：報道引述錯誤　政府從無研究

安老院舍常被詬病人手不足，有報道指政府擬放寬容許參與「外傭護老培訓試驗計劃」的外傭，轉職至安老院舍。安老事務委員會主席兼行政會議成員林正財今日（7日）早上在電台節目澄清，指有關報道引述錯誤，政府從未研究，安老事務委員會亦未作討論。他又指，即使成事，個人認為技術上難度十分大，認為大部分家傭都不適合。

林正財澄清，政府從無研究將外傭轉職安老院舍。（資料圖片／鍾偉德攝）

社署於2018年第二季至2019年第三季推行外傭護老培訓試驗計劃，教授外傭照顧體弱長者的基本知識和技巧、培訓外傭協助長者建立健康的生活模式，減少潛在風險，以及透過受培訓外傭的照顧和支援，提高長者在社區生活的質素。有報道指，當局正研究容許參加計劃的外傭可轉至安老院舍工作。

林正財今日出席電台節目時澄清，政府從來都沒有說外傭可轉做安老院，安老事務委員會仍未作討論，政府亦未做研究。他續指，個人覺得即使成事，技術上難度十分大，而大部分家傭都不適合。他解釋，有關外傭護老培訓試驗計劃的課程內容主要是知識性，非實務性，如教導外傭要明白家中長者心態。社區及院舍照顧員總工會秘書鄭清發亦認為家中與院舍的工作文化不同，後者較緊湊，外傭難適應。

醫管局宣布新入職及現職的支援職系員工劃一加薪8%，安老業界憂慮會互相「搶人」。（資料圖片／李澤彤攝）

業界憂醫管局加薪會「搶人」

另外，政府於去年撥款3億元資助院舍服務員薪級點跳2點，以吸引新人入行。安老服務協會主席兼安老事務委員會委員李暉透露，津助院舍支援職系員工的入職起薪點現時已增至1.8萬元；買位院舍則為1.6萬元。不過，她批評即使加薪都只是「塘水滾塘魚」，人手緊張問題未有改善。李又擔心，隨著醫管局昨日（6日）宣布支援職系員工劃一加薪8%，只會加劇人手搶奪，建議政府研究輸入外勞。

鄭清發就指，院舍服務員未能完全受惠於政府的3億整筆過撥款。他曾聽聞有員工「一蚊都無加」，主因是有院長舍剝削員工，促請政府檢討。