【暴動案】第三被告聽指示被噴胡椒噴霧　外籍人士被噴如聖誕老人

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂，本民前前發言人梁天琦和「美國隊長」容偉業等人被控暴動罪，案件今（7日）在高院續審，由第三被告林傲軒的代表大律師王國豪作結案陳詞。辯方指第三被告當時聽從警員指示，仍然被噴胡椒噴霧，身旁的外籍人士更被噴至如聖誕老人。惟他在此情況下，都未有參與暴動。辯方形容「在高牆與雞蛋，我地係鵪鶉蛋」，手無寸鐵的第三被告沒有衝擊警方防線。

第三被告林傲軒稱已聽足警察指示，但仍被噴胡椒噴霧。（資料圖片）

遭「暗算」下被噴中

辯方律師指，第三被告林傲軒在砵蘭街時有指罵警員，但沒有衝擊行為，不應被噴胡椒噴霧，惟他多次被噴中。而其中一次是第三被告遭「暗算」，突遭警員施放胡椒噴霧。辯方問陪審團：「換左係你，你會生氣嗎？」

律師續指，第三被告之後遵從警方指示，走上行人路，惟途中他再次被噴中。辯方形容第三被告身旁的外籍人士，被噴中後如聖誕老人，並指：「如果他是遊客....我諗佢唔會再嚟。」

第三被告在現場當「和事佬」

惟第三被告在此情況下，仍然充當「和事佬」，向人群稱：「唔好嘈，人地有哂架生」。

對於控方指，第三被告曾和持盾的人有交流，辯方指不能得知第3被告說什麼，但根據片段，其他人只是望一望第三被告，未有理會他。辯方指，這不是「交流」，只能稱為「接觸」。而控方指稱被告和持盾的人有「交流」，只是猜測。

手無寸鐵以卵擊石

控方又指控第三被告衝擊警方防線，辯方則否認，反問第三被告當時手無寸鐵，會否以卵擊石。辯方謂：「在高牆與雞蛋，我地係鵪鶉蛋，不堪一擊。」辯方承認根據片段，第3被告有投擲的動作，但不能得知他投擲甚麼。但辯方向陪審團指出，第3被告當時已中了4次胡椒噴霧，「如果有投擲動作，你會理解嗎？」

指第三被告並無參與暴動

辯方以七一遊行作例子，指數萬人遊行，但他們的訴求是否一樣？而暴動案發當晚，又是否所有人都有控方所指的共同目的？辯方指第三被告當晚沒有參與暴動，並強調本案「大家都係輸家，輸左個和諧既香港」。

本案被告梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日(農曆大年初一至二)間，於旺角砵蘭街參與暴動。此外，容偉業另外面對6項非法集結、煽惑他人非法集結、暴動及襲警罪。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016