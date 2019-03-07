【沙中線】港鐵今年再評估造價    局部通車方案「極不確定」

造價近千億元的港鐵沙中線屢爆醜聞，當中紅磡站工程問題或可能影響通車日期，及最終造價。港鐵行政總裁梁國權表示，今年會對造價進行進一步評估和重新確認，不過未有透露何時完成估算，亦未有提及否再度超支。 對於會否局部通車，梁國權表示，港鐵希望盡快通車，惟當中牽涉不少困難，會繼續研究。港鐵業績報告則指，應政府要求，正研究分階段通車，但事情正在發展，故其最終方案和最終結果，目前階段「極不確定」。

梁國權表示，港鐵今年會對沙中線造價作進一步評估和重新確認。(羅君豪攝)

2017年時，港鐵曾估算沙中線主體工程及前期工程的造價，總數約971億元，當中主體工程造價超支約165億元。港鐵今日(7日)舉行業績發佈會，業績報告提到，港鐵擬於今年對造價作進一步評估和重新確認。梁國權表示，估算一直進行中，但需花一定時間完成，暫未有時間表，亦未有透露會否進一步超支。



大圍至紅磡段已完成99.5%

業績報告指出，截至去年12月31日，沙中線項目整體已完成88.7%，其中大圍至紅磡段及紅磡至金鐘段分別完成99.5%及75.7%。

對於紅磡站有工程紀錄缺失，但港鐵未有依時提交報告予政府，梁國權表示，由於涉及大量文件、資訊，工作人員需時處理，港鐵會盡快處理，再向政府提交報告。梁國權又形容，2018年是｢最具挑戰的一年｣，尤其大眾對工程質量及紀錄的問題，港鐵會核實結構安全，以挽回公眾信心。



屯馬線局部通車未有定案

至於屯馬線會否局部通車，梁國權表示，基於當中涉及不少複雜問題，至今仍未有定案，不過港鐵會繼續與政府研究局部通車的可能性。即將接任行政總裁一職的常務總監金澤培亦表示，希望可以早日安全地開通沙中線。根據業績報告所指，由於關於沙中線的問題仍在發展中，因此其最終解決方案及最終結果，在現階段仍「極不確定」。

沙中線工程問題屢爆醜聞，最新發現紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處合共缺失逾6成施工紀錄。（資料圖片）

根據沙中線委託協議，港鐵就沙中線協議所產生或相關的總法律責任(傷亡除外)設有上限，此上限相等於港鐵在協議下收到的費用，即78.93億。而據一般法律原則，相關損失是由欺詐或其他不誠實行為造成，此上限不能被依賴。港鐵表示，至今並沒有收到港府提出的申索。