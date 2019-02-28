【沙中線】港鐵限期前未交齊紅磡站RISC表格失蹤報告　政府表失望

港鐵沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，本月再爆出涉及該站有逾六成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失。港鐵早前被路政署要求，需於今日（2月28日）前提交報告交待RISC表格。不過港鐵回覆查詢指，只初步完成有關紅磡站北面連接隧道的文件翻查工作，並已向政府提交有關資料；至於南面連接隧道同紅磡列車停放處，則仍需進行核實工作。 路政署確認今日下午6時收到北面連接隧道的首階段初步評估報告，而港鐵表明南面連接隧道以及紅磡列車停放處施工紀錄缺失的相關評估報告，則要延至3月底才能提交，政府對此表示失望。

港鐵本月初公布紅磡站工程欠缺的RISC 表格多達350張，比例高達六成二。（資料圖片）

港鐵回覆查詢指，已翻查紅磡站相連工程的工地記錄，初步完成有關紅磡站北面連接隧道的文件翻查工作，並已向政府提交有關資料，會繼續與政府相關部門商討所需的跟進工作。至於南面連接隧道同紅磡列車停放處，由於涉及大量資料，包括工地記錄、相片等等，港鐵稱需要更多時間去核實資料，希望盡快向政府提交有關資料。

港鐵本月初自揭紅磡站三個相連工程，包括紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道及列車停放處，欠缺的RISC 表格多達350張，比例高達六成二。

港鐵延後一個月提交尚欠報告

路政署在本月1日要求港鐵在今日（28日）提交北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處施工紀錄缺失事件報告，但署方在下午6時限期屆滿時，只收到港鐵提交北面連接隧道的報告，其餘兩處的報告則未有收到，署方引述港鐵稱須延至3月底才可提交，政府對此表示失望。

政府將敦促港鐵盡快提交所欠報告；而路政署會詳細審視港鐵就北面連接隧道的評估內容，有需要時會要求港鐵公司澄清或作進一步補充。

行政長官會同行政會議於本月19日決定，擴大根據《調查委員會條例》成立的調查委員會的職權範圍至包括沙中線項目合約編號1112下的北面連接隧道、南面連接隧道以及紅磡列車停放處建造工程，政府稱會全力配合調查委員會的工作。