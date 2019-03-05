【Formula E】平治公開首架FE戰車設計　來季初戰電動方程式

平治車隊在早前宣布將離開DTM的系列賽，而將資源投放在Formula E（FE），並於下季正式在電動方程式中登場。平治透過Twitter公開首架FE戰車的設計，繼續貫徹其銀箭的意念。

Formula E香港站將於本周末在中環海濱上演，22名車手將雲集香港，爭奪第3年舉行的FE香港站錦標。今季賽事吸引奧迪﹑寶馬及日產等車廠參賽，而平治亦在早前宣布，將於2019/2020賽季起，首度參戰電動方程式。

今季Formula E賽季已舉行4站，將於本周末在香港舉行第5站賽事。（Getty Images）

平治FE車隊首度公開平治FE戰車的設計。平治FE戰車亦採用F1常用的主色，以灰色為主加上螢光藍的拉花，並命名為銀箭01（Silver Arrow 01）。

平治首度公開來季FE的新戰車設計。（Twitter截圖）

平治FE戰車與F1的同以銀色為主色，貫徹其「銀箭」的意念。（Getty Images）

平治FE車隊亦在Twitter上載一條由車隊總監禾夫（Toto Wolff）的片段，講述車隊離開DTM系列賽後，將投放資源轉戰FE，「30年來在DTM的努力，使我們在該系列賽取得非凡的成績，成為史上最成功的車廠，在最後一季賽事更贏得三大賽事錦標。離開DTM是一個艱難的決定，但電動化將會是大趨勢，所以我們決定轉戰Formula E，為未來作好準備。我們全隊上下亦相當期待在FE的全新旅程，亦希望車迷會繼續支持平治。」