【沙中線】新鐵三角班子無蜜月期　履新即須為工程「拆彈」

港鐵沙中線工程醜聞引發「港鐵大地震」，港鐵行政總裁梁國權提早退休、時任工程總監黃唯銘以及三名時任沙中線總經理離職。政府及港鐵昨（7日）同日宣布，委任歐陽伯權以及現任港鐵常務總監金澤培分別接任港鐵主席及行政總裁，連同港鐵上月宣布包立聲接任工程總監，新班子終成形。 沙中線工程遺下一大堆「爛攤子」，究竟新班子能否成功「拆彈」，現階段評論仍是言之尚早，惟肯定他們上任後將立即面對極大挑戰，而不會享有任何「蜜月期」。

港鐵昨日公布現任常務總監金澤培（左）將於下月1日，接替梁國權（右）出任行政總裁一職。（資料圖片／羅君豪攝）

沙中線接駁位造假 林鄭怒炒四高層

沙中線工程去年5月被揭疑有鋼筋接駁位造假，港鐵其後於6月15日及7月13日向政府提交報告交代紅磡站工程問題時，忽略了東面連續牆涉設計修改，導致兩份報告資料出現不符，並誤報了約2,000個螺絲帽數目。

運輸及房屋局局長陳帆於獨立調查委員會聆訊作供時，披露港鐵先後兩次提交的報告「存有極大的差異」，加上港鐵工程「三無」，即未有提交設計圖則、施工圖則及建造後圖則，以致政府對港鐵團隊失去信心。港鐵主席馬時亨亦曾披露，特首林鄭月娥下令要求涉事四名的沙中線高層人員離職，引致去年8月7日「港鐵大地震」，行政總裁梁國權須提早退休、時任工程總監黃唯銘、三名沙中線總經理胡宏利、黃智聰及李子文離職。

運輸及房屋局局長陳帆表示，冀新任主席及新任行政總裁能強化港鐵企業管治。（資料圖片）

沙中線問題愈揭愈多 新團隊需時「拆彈」​

對於新班子的人事任命，政府及港鐵昨日終敲定人選，傳獲林鄭月娥羅致出任財政司司長不果的歐陽伯權，7月1日起接替馬時亨出任港鐵主席，而現任港鐵常務總監金澤培則於下月1日接掌行政總裁一職，連同早前港鐵宣布包立聲於本月18日出任工程總監，「拆彈」團隊終成形。

惟沙中線工程至今仍有不少疑難尚未解決，由紅磡站剪筋指控、鋼筋螺絲帽未有妥善接駁、紅磡站鑿牆的超音波檢測方法存有誤差，至最新發現紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處缺失施工紀錄及擅改設計，甚至會展站及其他車站工程亦要一併審核，沙中線能否如期通車或會否局部通車仍是未知之數。

歐陽伯權（前左三）現擔任嶺大校董會主席，他曾與校長鄭國漢（前左二）席地而坐與學生討論校內爭議。（資料圖片）

金澤培向遭輾斃唐狗「未雪」屈膝獻花

候任港鐵行政總裁金澤培現年57歲，由1995年加入港鐵至今逾24年，曾在車務處、工程處以及中國及國際業務擔任不同管理職位。其後於2011年至2016年擔任車務總監，2016年5月獲委任為車務及中國內地業務的常務總監，並在2011年1月起出任執行總監會成員。2014年，港鐵上水站唐狗「未雪」誤闖路軌遭輾斃，金澤培當時向「未雪」遺照俯身並屈膝獻花。

金澤培持有英國南安普敦大學土木工程理學士學位及英國倫敦大學機械工程博士學位，故常被尊稱為「金博士」，同時在1989年取得英國特許工程師資格，亦是香港運輸物流學會副會長及院士，以及英國職業安全及健康學會特許資深會員。

侯任港鐵行政總裁金澤培加入港鐵20多年，曾在車務處、工程處以及中國及國際業務擔任不同管理職位。（資料圖片／羅君豪攝）

至於工程總監包立聲現年為61歲，於1992年至2004年期間曾任職港鐵，負責管理數個建造合約直至項目竣工，達成了機場鐵路、將軍澳支線及昂坪360項目。他在項目管理、執行和交付香港、中國內地及英國大型基建及鐵路工程項目方面擁有40年經驗。包同時持有英國劍橋大學文學學士及文學碩士學位，現時為香港工程師學會及英國土木工程師學會的資深會員。

歐陽伯權空降港鐵 未有相關工作經驗

上述可見，金澤培及包立聲均熟悉港鐵運作，只有年屆66歲的歐陽伯權未曾為港鐵工作，但他任嶺南大學校董會主席時，處理學生糾紛願意席地而坐與學生聊天，即使立法會鐵路事宜小組委員會主席、前九鐵主席田北辰與他並不認識，亦大讚對方「有EQ（情緒智商）及政治智慧」。

現任港鐵主席馬時亨任期將於6月30日屆滿，他稱擔任主席是最具滿足感任務之一。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆昨日發新聞稿表示，期許新任主席及新任行政總裁履新後，能強化港鐵的企業管治，並帶領港鐵穩步發展，持續提升安全及服務質素，加強政府及市民溝通以回應社會期望。三位接班人能否成功「拆彈」，現階段作任何評論仍是言之尚早，惟相信大家將拭目以待。