【移交逃犯】鍾國斌：商界不熟內地法例、存差異　憂面臨沉重訟費

港府早前建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯，建議引起政界及商界憂慮。立法會議員鍾國斌及涂謹申今日(8日)出席電台節目就事件討論時，二人均直言商界對內地經濟、環保等法例並不熟悉，因此存在憂慮及差異。鍾國斌建議，是次個案先以其他方法處理，各界再就條例商討。

立法會議員鍾國斌。(資料圖片)

自由黨黨魁鍾國斌直言，不少商人對內地法規並不熟悉，而政府目標是今年7月前通過修例，商界難在短期內了解46項目下的條例。他解釋，若屬「殺人放火，姦淫擄掠」等嚴重罪行，是可理解，惟商界對內地的經濟、稅務及知識產權等範疇的相關法規並無認識，直言特區政府無可能如此短時間內將涵蓋範圍列得如此寬廣，多達46個範疇。他舉例指，與環保、污染及保障公共衛生等有關法例亦在是次修改之內，強調除非政府將每條法規逐一向商界解釋，否則方案難令人接受。

被問到是否商界不信任內地法例？鍾國斌稱，「我只可以說是不認識，或是有差異」，又重申即使對香港法律及程序絕對有信心，由此引起的法律訴訟費用或帶來沉重負擔，非每人也能面對。他又指，是次討論修改《逃犯條例》是源於有港人在台灣謀殺女友後逃回香港的案件，建議兩地先以其他方法處理是次個案，再就條例作詳細商討。

立法會議員涂謹申亦指出，港府與中國內地已就條例商討長達20年亦未達共識，證明當中存在需要商討的考慮，「相信北京都不會如此草率」，估計或有人揣測中央意思。

他直言，台港兩地交流甚多，相信台灣人亦會擔心在香港遇到不公義情況會被移交內地，建議港府收窄修改範圍，避免令香港人權及法治倒退。而除了有政治考慮外，亦要考慮商界在實際運作上會面對的困難及問題。考慮到台灣與多個國家均有簽署條例或合作，他相信台灣不會要求以國家名義簽署，建議港府與台灣當局可有技巧地、在字眼上調整，以達成兩地移交逃犯的協議。