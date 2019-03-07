【移交逃犯】田北辰指內地稅制亂　倡剔除商業罪：有時係無妄之災

政府建議修訂《逃犯條例》，把涉嫌在台灣謀殺女友的港男移送當地審訊，繼民主派政黨大力反對後，商界亦對港府做法有異議。商界政黨近日陸續開腔對修訂《逃犯條例》持保留態度。 港區人大代表田北辰今指內地稅務法規混亂，「條例日日變，好亂，我都搞唔清楚」，認為商界憂慮是合理。人大常委譚耀宗則認為香港法院會作最後把關，不認為存在濫用的情況。

全國人大常委譚耀宗支持政府修訂《逃犯條例》，認為香港法院會作最後把關，不認為存在濫用的情況。(資料圖片/林若勤攝）

早前經民聯表示已兩次向保安局反映商界顧慮，亦會在北京將商界意見向不同部門反映。同為商界出身的港區人大代表田北辰今(7日)表示，內地稅務法規朝令夕改，「那時候稅務不清楚，今天交稅都不知是否完全交了，內地有很多稅務又經常更改，有時候是無妄之災，又不是經常知道 ，商界憂慮是正確的。」他建議政府考慮不納入商業罪案。

美國商會日前向保安局提意見書﹐表示對政府修訂移交逃犯條例極度保留。在北京出席兩會的全國人大常委譚耀宗認為修例合情合理，美商會應該支持。又指任何地方都不能成為罪犯天堂，若通過修例能夠公正處理案件，「最後把關是香港法院，香港法院會按在司法程序亦會公開，我不認為有人會濫用。」他呼籲泛民議員支持通過條例。

基本法委員會副主任譚惠珠則表示，修訂《逃犯條例》後，特區政府可以個案形式，與未有與香港簽訂相關協議的國家磋商，處理逃犯問題，令犯罪份子更難在其他地方逃避法律制裁，填補現有法例一個漏洞。