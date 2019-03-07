【移交逃犯】譚惠珠籲商界勿擔心：四項移交標準均屬國際性

政府建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，引起政界及商界的憂慮。在北京出席兩會會議的基委會副主任譚惠珠表示，移交逃犯安排有世界性標準，某些在內地被視為商業犯罪的罪行，但香港沒有這個罪名，並不會造成移交的可能性，認為商界不用擔心；她又認為，本港民主派議員到台灣與陸委會會面，未必有「積極的成果」。

譚惠珠認為，本港民主派議員到台灣與陸委會會面，未必有「積極的成果」。（彭毅詩攝）

譚惠珠表示，逃犯移交安排具世界性的標準，包括涉事當地與香港要有一致的罪行、量刑不能有明顯的分別、須在香港的司法程序中有表面證據，在香港構成犯罪，以及只能就申請的罪行作移交的基礎，而這四項標準具國際性，故籲商人士不用擔心。她解釋，倘某種罪行不在香港出現，而是只屬於內地，並不構成將涉事者移交，強調不論是哪一個與香港簽定協議的地方或國家，都需要遵守上述移交條件，故不會出現由於是內地，香港就會採取較寬鬆的方法處理。

被問到剔除修例中關於商業罪行的項目，是否就可以釋去商界疑慮，譚惠珠重申，若有些商業行為在內地被視為罪行，但在香港沒有這個罪名，有關人士是沒有被移交的可能性，呼籲商界不用擔心。

對於四名民主派人士就修例到台灣與陸委會見面，譚惠珠認為未必有「積極的成果」，因關鍵在於台灣當局本身有提出移交逃犯的要求，而香港方面要願意幫助才有望成事。