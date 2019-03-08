議員倡參考外國　擴大申訴專員職權　改善監察懲教署機制

立法會議員邵家臻、張超雄要求立法會秘書處研究世界各地監獄監察情況，最新研究參照加拿大、愛爾蘭、新西蘭、荷蘭及挪威的做法，如會將投訴按嚴重程度分類，檢查人員會突擊巡查不少於兩天、與在囚人士會面及查閱文件等。他們將會就建議與申訴專員公署會面，探討擴大職能的可行性，並約見懲教署署長遞交意見書，以及約見特首林鄭月娥等，要求改善監察懲教署機制及太平紳士制度。

立法會秘書處研究世界各地監獄監察情況，參照加拿大、愛爾蘭、新西蘭、荷蘭及挪威的做法。（梁鵬威攝）

邵家臻今日（8日）公布立法會秘書處資料研究組的研究擇要，研究對象為加拿大、愛爾蘭、新西蘭、荷蘭及挪威的監察監獄制度。研究結果指，大部分都設有獨立監察制度，需向國會或其他更高層次的機關匯報。

在加拿大，懲教調查員辦公室屬獨立機構，可主動啟動非投訴類的調查，投訴不一定由當事人提出，並會將未能解決的投訴個案轉介聯邦公共安全部長。在愛爾蘭，會按投訴嚴重程度分類，並委聘外部調查員處理。愛爾蘭並有獨立法定部門，由檢查人員以預約或突擊方式巡查監獄，巡查時間不少於2天，與在囚人士及管方會面並查閱文件。

在新西蘭，申訴專員辦公室會做囚友意見調查，會定期巡視監獄並向國會提交報告。每位區院法官都是巡獄太平紳士。挪威的申訴專員成立專責團隊「國家預防機制」突擊巡視監獄及單獨會見在囚人士，會公布建議並要求管方在指定期限內匯報，有關報告亦是公開。

黃之鋒以其在囚經歷指，管方會在太平紳士到訪前，要求他們做清潔，由掃帚改用水槍加快完成，並要鋪上紅地毯。（梁鵬威攝）

接獲百宗囚友投訴 惟難跟進



就太平紳士突擊巡查制度，太平紳士劉慧卿及莫乃光均質疑現行安排失卻「突擊」意義及效果，如巡查日子會被收窄在兩星期內、行政署會安排政府車輛等，做法會令院所事先知悉將有巡查。香港眾志秘書長黃之鋒以其在囚經歷指，管方會在太平紳士到訪前，要求他們做清潔，由掃帚改用水槍加快完成，並要鋪上紅地毯。社區組織協會組織幹事蔡耀昌表示，接獲百宗囚友投訴，惟權力所限，只能以朋友身分去探視，會見時間有限制。

他們按該研究結果，提出5項建議，包括公開投訴調查內容，並定期撰寫報告和特首提出改善建議；修訂條例賦予人權組織可定期突擊抽樣檢查閉路電視片段；至少每季與關注囚權團體及立法會議員會面；增加資源人手將投訴按嚴重程度分類，設保障證人機制，於上訴委員會加入法官、人權組織及立法會議員；改善太平紳士巡院機制，確保收到的投訴會持續得到太平紳士跟進。