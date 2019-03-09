八大院校食肆下周推「走塑」優惠　浸大可享午膳半價

繼去年發起「八大走飲管」運動後，八間教資會資助大學將於下周一（11日）發起「八大BYO (Bring Your Own )」運動，鼓勵師生減少使用即棄用具。八大校園內多間食肆將會推出推出優惠，讓自攜重用器具的顧客，享受折扣優惠。其中浸大只要「走塑」一定次數，就可午膳半價折扣。活動至17日完結。

鼓勵自攜購物袋、水樽、餐盒

參與運動的院校包括香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學、香港科技大學及香港大學。

今年的運動以「自攜」為主題，鼓勵學生及教職員在校園用餐或購物時，自攜各種可重用物品，例如購物袋、水樽及餐盒等，藉此減少即棄物品的消耗，建立自攜減廢的校園文化。為配合有關主題，八大校園內多間食肆將於3月11至17日期間推出優惠，讓自攜重用器具的顧客，享有最多低至半價的折扣。八大亦會圍繞同一主題，在各大校園舉辦活動，包括電影放映會、攝影展及市集等，鼓勵自攜重用器具，減少使用即棄產品。各間大學亦已委任一名學生活動大使，與朋輩分享日常減廢心得，如何在生活中實踐自攜，感染身邊人積極參與，為環保出一分力。

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