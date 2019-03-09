【醫生吸毒】醫生疑當值時吸大麻　醫委會委員：最嚴重可永久停牌

屯門醫院一名48歲、姓甄的急症室副顧問醫生疑在當值期間吸食大麻，醫院管理局昨天（8日）報警，屯門警區重案組昨午拘捕涉事醫生，今早（9日）獲准保釋候查，屯門醫院已暫停涉事醫生的臨床職務。 醫務委員會成員、醫學會副會長林哲玄指，一般而言，如醫生濫藥並影響到行醫，屬於違反專業操守，醫委會會在所有刑事檢控程序完成後，開始進行調查及紀律聆訊，而該名醫生有可能面對的最高刑罰是永久停牌。

屯門醫院一名48歲、姓甄的急症室副顧問醫生疑在當值期間吸食大麻，昨天被捕。 （資料圖片）

急症科醫學院：譴責濫用藥物醫生

香港急症科醫學院今日發出聲明，稱不評論任何正在接受警方調查的案件，惟譴責所有濫用藥物的醫生，強調當值期間濫用藥物更加不可接受。急症科醫學院呼籲所有醫生注意個人的身心健康，如遇上精神壓力困擾，應適時尋求專業人士的協助。

根據《危險藥物條例》，任何人士管有、吸食、吸服、服食或注射危險藥物均屬違法，最高可以被判罰款100萬元及監禁七年。涉事醫生曾稱大麻是在家中自行種植，而根據有關條例，任何人不得栽植任何大麻屬植物或鴉片罌粟，一經定罪，最高可處罰款10萬元及監禁15年。

醫委會可「打尖」進行紀律研訊

林哲玄表示，如案件進入司法程序，醫委會一般會在所有刑事檢控程序完成後才開始進行調查及聆訊。他解釋，現時醫委會的一般做法，是當接到投訴或法庭轉介個案時，就會交由初步偵訊委員會考慮及討論，若表證成立，就會轉呈醫委會研訊小組進行紀律研訊。如醫委會認為涉事醫生的行為會對公眾構成重大影響，醫委會有權把案件「打尖」，提前審訊。

他指出，即使無接到投訴或轉介，醫委會亦有權力主動就個案進行調查及研訊；另外，如醫生觸犯任何最高刑罰為監禁的刑事罪行，並被定罪，即使最終未有判監，醫生亦需向醫委會作出申報，而醫委會隨即會向涉案醫生展開調查。不過，如當事人在法庭被判無罪，一般較難跟進。

林哲玄指，一般而言，如醫生濫藥並影響到行醫，屬於違反專業操守。 （資料圖片）

根據《香港註冊醫生專業守則》，因濫用藥物所致罪行而遭定罪，極有可能被視作專業上的失當行為。而醫生如受酒精或藥物影響以致不宜執行專業職務，仍勉強為病人治療或執行其他專業職務，則屬專業上的失當行為。另外，醫生如為滿足個人癮癖而犯下與藥物相關的罪行並遭定罪，則須面對紀律處分程序。

林哲玄：近十年未問有醫生吸毒

林哲玄稱，一般而言，如醫生濫藥並影響到行醫，屬於違反專業操守，不過初偵會在初步考慮個案後，亦有機會交由健康事務委員會跟進，而不進行紀律聆訊。根據醫委會網頁，若醫生患上嚴重疾病以致病人或同事構成危險，醫委會可循健康審查程序作出處理，事例通常涉及精神病，酗酒和某些癖好。

林哲玄直言，在醫委會擔任委會的10年間都無接觸過及聽聞過有醫生吸毒的情況，而該名醫生如受到紀律聆訊，有可能面對的最高刑罰是永久停牌。林哲玄解釋，一般來說，醫委會可吊銷醫生的註冊，把其除名，雖然醫生有權申請復牌，但普遍較少醫生可在除名後復牌，而申請復牌時，亦需經另一個小組的聆訊審核。他補充，醫委會亦可判處醫生在某個年期內除名；或在判詞中加入不應在某個年期內考慮該名醫生的復牌之主張。

林哲玄解釋，一般來說，醫委會可吊銷醫生的註冊，把其除名，雖然醫生有權申請復牌，但普遍較少醫生可在除名後復牌。 （資料圖片／鄭翠碧攝）

過往曾被判除名的醫生

1. 湯勇文：2007年至2008年間涉偷拍6名女病人胸部及下體，又以檢查為由觸摸女病人的乳房、以手指插下體，2012年被裁定非禮罪脫，同年被醫委會判處永久停牌，且不可申請復牌，時任醫委會主席麥列菲菲指，這是醫委會史上最嚴重的裁決

2. 羅文友：1997至2007年間涉與嚴重精神病的女病人發生性關係，共10項指控成立，2009年被判處無限期停牌，未來10年不能提出復牌申請

3. 曾權邦：1999至2001年間涉在診所張貼虛假履歷、替大批病人處方危險藥物「藍精靈」，兩度被醫委會裁定專業失當。他在2003年申請復牌被拒，醫委會稱他將被無限期停牌