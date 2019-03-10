黃大仙中學五星級酒店辦謝師宴　學生不出席都要付$350惹批評

中六學生大部分已告別校園，準備迎戰DSE中學文憑試，而不少學校會於試後舉行謝師宴，讓學生答謝老師的諄諄教誨。四周主要為公屋的一間黃大仙中學，教師籌備在五星級的九龍香格里拉酒店舉行謝師宴，出席學生需付近千元參加，但不出席也要付350元，校方在通告列明是「以作宴請老師及購買紀念品予學校之用」，引起不少網民非議。

網上流傳黃大仙一間中學的謝師宴通告，學生不出席也要付款，以供購買紀念品予學校，惹來狠批。校名資料雖被劃去，但仍可看到蛛絲馬跡。（網上圖片）

出席需付 980元

網上流傳黃大仙一間中學的謝師宴通告，是校方今年1月3日發給學生。活動題為「中六畢業聚餐」，稱是為使學生能與同學一同分享中學歷程，以及對教師表示謝意，由中六班主任協助學生籌辦。

謝師宴於6月中舉行，地點為九龍香格里拉酒店，學生可選擇是否出席，但無論如何都是需付款。出席者固然要給多些，每人980元；不出席則付350元，原因是「以作宴請老師及購買紀念品予學校之用」。

提醒清貧學生申領津貼

該校謝師宴費用竟要付近千元，對屬高水平之一。該校也有清貧學生，而通告特別提醒領取全額書簿津貼、綜援及清貧學生，可申領校方的全方位學習基金資助，以減輕謝師宴部分費用。

涉事的學校鄰近多條公屋屋邨。（資料圖片）

該通告近日引起來網民熱議，批評金額偏高，有網民揶揄「成班老師揀地方食飯，叫班學生埋單」；不過也有網民指出，通常謝師宴地點是由學生選定。

而更多的批評落在不出席的學生也要付款「以作宴請老師及購買紀念品予學校之用」。有網民質問：「咩叫買紀念品比（畀）學校？」，「點解要請老師食飯？感謝佢教我地（哋）？佢收咗份人工，呢樣係佢工作、係佢應份做架」。