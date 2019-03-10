【國際婦女節】團體倡婦女權益　將#MeToo帶上街頭

3月8日國際婦女節雖已過去，但社會對婦女權益的呼聲熱度未減。周日(10日)下午多個團體走上街頭，以遊行方式呼籲社會對香港婦女權益的關注。有關團體稱，要將#MeToo運動帶上街頭，引發人們對性別歧視與暴力的思考，同時也反對包括香港家務移工在內的女性遭遇到不平等待遇。

國際婦女節的周末，包括社會民主連線、Kobumi(印尼移工社群)、社會主義行動等5個團體在銅鑼灣發起遊行，響應全球範圍內的女權運動#MeToo浪潮。（洪嘉徽攝）

眼前有本港菲傭確診患癌遭到解僱的悲劇，引發社會關注。國際婦女節的周末，包括社會民主連線、Kobumi(印尼移工社群)、社會主義行動等5個團體在銅鑼灣發起遊行，響應全球範圍內的女權運動#MeToo浪潮。

團體指，香港有38萬的家務移工，絕大多數是女工，她們每人每月對本港的經濟貢獻達到27萬元，但(最低)工資只有4500港元。加上中介公司濫收費、香港法例要求她們與雇主同住，令她們難以保證自己的安全和隱私，性騷擾、性暴力時有發生。

另外，團體亦提出香港女權狀況正在不斷倒退。團體表示，女性收入較男性少兩成，且差距仍在擴大；同時政府在公共教育、托兒安老服務方面措施和投入亦有不足。

印尼移工著特色服飾，進行時裝表演，反對性騷擾和性暴力。(袁澍攝)

在遊行前，有印尼女移工穿上當地特色服飾，手持標語反對不公平待遇，其後她們以時裝表演方式，以此展現當地特色文化，藉此表示對同工同住等制度的不滿。

五個團體針對外勞移工提出多項建議，包括反對性騷擾及性暴力，要求工人同工同酬；爭取家務外勞外出居住權，取消兩星期條例，允許一個月待僱期，以便自由轉換雇主；提升外勞最低工資至6000元；以及廢除吸血中介，落實直接僱傭制。

此外，團體亦對中國女權工運，全民退休保障，社會教育、安老、醫療措施予以關注，要求進一步減輕工人階級女性家務負擔。