【三八婦女節】林鄭自稱「在職媽媽」　未回應23條傳聞

今日（8日）是國際婦女節，作為本港首名女特首的林鄭月娥，率領一眾高官出席婦女事務委員會慶祝酒會。在林鄭發言期間，職工盟主席吳敏兒向其高舉寫有「保障懷孕合約工」的紙牌，而林鄭未有理會。 有報道指中央要求林鄭於任內完成23條立法，活動後有記者就此提問，林鄭未有回應，只帶著微笑急步離去。

林鄭指，作為首位女行政長官，明白社會期望自己對提升婦女地位有所作為，自言同為在職媽媽，對婦女需要在家庭、工作及參與公共事務中取得平衡，有很深的體驗，會積極聽取各方意見。（李澤彤攝）

婦女事務委員會今日於政府總部舉行酒會，慶祝中國成立70周年及3·8婦女節，政務司司長張建宗、勞福局局長羅致光等一眾官員獲邀出席。擔任主禮嘉賓的林鄭於致辭時指，國家70年來的發展，驕人成就值得每一個中國人自豪；又讚揚國家主席習近平，積極推動婦女與經濟同步發展。她續指，作為首位女行政長官，明白社會期望自己對提升婦女地位有所作為，自言同為在職媽媽，對婦女需要在家庭、工作及參與公共事務中取得平衡，有很深的體驗，會積極聽取各方意見。

林鄭發言期間，吳敏兒向她高舉寫有「保障懷孕合約工」的紙牌，抗議現行勞工法例無列明合約員工不獲續約等同解僱，以合約形式獲聘的懷孕婦女，常遭受僱主拒絕續約，以逃避給予產假和薪酬等福利。林鄭有望向示威標語，但未有作出回應。

聞23條立法 微笑急步離去

有報導指，中央要求林鄭於本屆任期內完成《基本法》23條的立法工作，並最好於明年7月立法會換屆前通過。酒會後記者分別向林鄭及張建宗發問，二人均未有回應，面帶微笑急步離去。