【三八婦女節】20句由細聽到大的媽媽金句　「讀書唔見你咁叻！」

網民趁三八婦女節,在網上分享媽媽的口頭禪,當中除了「生嚿叉燒好過生你」之外,還有一些令人哭笑不得的說話,一起來看看吧!

媽媽的說話不容反駁。(網上圖片)

今日是「三八婦女節」,有外國網民在reddit上討論媽媽的口頭禪,引起大量討論,分享媽媽的奇葩說話。當中得到最大迴響的是「Listen to me now and believe me later」(先聽我的,之後再相信我也不遲)。有網民表示,如果自己沒留心聽媽媽說話時,媽媽就會吐槽他「你的耳朵是打印出來的嗎?」不少網民都表示,隨著自己長大,過去聽上去有點無理的話,原來都是對的。

有時媽媽在盛怒狀態下,都會爆出金句。(網上圖片)

亦有網民留言,指亞洲的家長也有自己一套共用的口頭禪,在小孩小時候總是怕他們「搞出人命」,不過到了一個年紀,哪怕自己是單身,也會問「我的孫子呢?」有網民回覆指自己不是亞洲人,但媽媽也會說幾乎一樣的話,可見媽媽想抱孫的心情真的不分國界。

小新媽媽深明教仔要趁早的道理。(網上圖片)

《開罐》整理了網民的留言,列出二十句媽媽級的口頭禪,看看你聽過多少句吧!