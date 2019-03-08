【三八婦女節】20句由細聽到大的媽媽金句　「讀書唔見你咁叻！」

網民趁三八婦女節，在網上分享媽媽的口頭禪，當中除了「生嚿叉燒好過生你」之外，還有一些令人哭笑不得的說話，一起來看看吧！

媽媽的說話不容反駁。（網上圖片）

今日是「三八婦女節」，有外國網民在reddit上討論媽媽的口頭禪，引起大量討論，分享媽媽的奇葩說話。當中得到最大迴響的是「Listen to me now and believe me later」（先聽我的，之後再相信我也不遲）。有網民表示，如果自己沒留心聽媽媽說話時，媽媽就會吐槽他「你的耳朵是打印出來的嗎？」不少網民都表示，隨著自己長大，過去聽上去有點無理的話，原來都是對的。

有時媽媽在盛怒狀態下，都會爆出金句。（網上圖片）

亦有網民留言，指亞洲的家長也有自己一套共用的口頭禪，在小孩小時候總是怕他們「搞出人命」，不過到了一個年紀，哪怕自己是單身，也會問「我的孫子呢？」有網民回覆指自己不是亞洲人，但媽媽也會說幾乎一樣的話，可見媽媽想抱孫的心情真的不分國界。

小新媽媽深明教仔要趁早的道理。（網上圖片）

《開罐》整理了網民的留言，列出二十句媽媽級的口頭禪，看看你聽過多少句吧！