【三八婦女節】20句由細聽到大的媽媽金句　「讀書唔見你咁叻！」

開罐
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網民趁三八婦女節，在網上分享媽媽的口頭禪，當中除了「生嚿叉燒好過生你」之外，還有一些令人哭笑不得的說話，一起來看看吧！

媽媽的說話不容反駁。（網上圖片）

今日是「三八婦女節」，有外國網民在reddit上討論媽媽的口頭禪，引起大量討論，分享媽媽的奇葩說話。當中得到最大迴響的是「Listen to me now and believe me later」（先聽我的，之後再相信我也不遲）。有網民表示，如果自己沒留心聽媽媽說話時，媽媽就會吐槽他「你的耳朵是打印出來的嗎？」不少網民都表示，隨著自己長大，過去聽上去有點無理的話，原來都是對的。

有時媽媽在盛怒狀態下，都會爆出金句。（網上圖片）

亦有網民留言，指亞洲的家長也有自己一套共用的口頭禪，在小孩小時候總是怕他們「搞出人命」，不過到了一個年紀，哪怕自己是單身，也會問「我的孫子呢？」有網民回覆指自己不是亞洲人，但媽媽也會說幾乎一樣的話，可見媽媽想抱孫的心情真的不分國界。

小新媽媽深明教仔要趁早的道理。（網上圖片）

《開罐》整理了網民的留言，列出二十句媽媽級的口頭禪，看看你聽過多少句吧！

先聽我的，之後再相信我也不遲

你的耳朵是打印出來的嗎？

早啲返屋企啊

唔好咁夜訓啊

唔好飲咁多汽水啊

出去記得唔好惹事啊

由朝到晚起度打機，好心你睇下書啦

今晚翻返來記得飲湯啊

食多啲菜，食多啲水果啊

幾時捨得去沖涼

執下間房啦

你捨得起身未

無樣叻，淨係識駁嘴駁舌

幾時帶女朋友返來食飯啊

同你老竇一鬼樣

讀書都咁認真就好

同樣一樣嘢要講幾多次

做晒功課就溫下書啦

早知唔生你出來

生嚿叉燒好過生你

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