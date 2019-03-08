【三八婦女節】迪士尼酒店餐飲部女員工佔三成　女廚師在廚房突圍

今日為「三八婦女節」，近年不少女性加入傳統男性主導的地方工作，有聲有色。餐館廚房一向是男廚師的天堂，近年有愈來愈多女性加入，「平衡」工作環境氣氛之餘，不少亦能夠做得有聲有色。 兩位迪士尼的女廚師，機緣下走入此「男士天地」發展事業。其中精於製作甜點的王嘉宜曾跟同事們一同參與多個比賽，憑女士天生的一對纖幼雙手，製作出「呃like」甜品，獲讚良多；就讀舞台設計的呂芷欣，現為助理廚師組長，她以自己獨有的藝術天份，加入精美佳餚中，令色香味俱全。

迪士尼好萊塢酒店主管廚師王嘉宜（左一）及迪士尼探索家酒店助理廚師組長呂芷欣（右一），先後因不同原因，走進男士主導的酒店廚房。（迪士尼樂園提供）

現年35歲的王嘉宜，現時為迪士尼好萊塢酒店主管廚師，當年她曾為了慶祝媽媽生日，學習製作蛋糕，對製作西式甜品產生興趣，於是修讀西式包餅甜點課程，畢業後到迪士尼樂園工作，13年來無間斷構思不同的卡通人物造型美點。

她說，從事餐飲都是創意工作的一種，團隊中有不同專長的同事，可互相交流溝通，學習不同菜式的技巧或知識來自我提升。其中，嘉宜對做FINGER FOOD或其他鹹點有興趣，她幸得其他師傅願意教導及指點，學習不少。

提到在迪士尼樂園吃到的美食，必定是設計精美，並且投入了卡通主題製作元素。嘉宜說，籌備以《Star Wars》（星球大戰）為主題的廚藝班，需要在20分鐘內教客人製作複雜的立體「BB-8機械人」蛋糕。

王嘉宜不時構思出各款造型可愛的甜品。（迪士尼樂園提供）

由洗菜洗碗開始 「審美眼光」受賞識

就讀舞台設計的舞台設計及形象設計的呂芷欣， 2017年於迪士尼探索家酒店轉為全職，現為助理廚師組長。師傳都一直有留意她的工作表現，知道她對西餐工作有興趣，即使沒有基本煮食的專業知識，仍主動提議她抽一年時間，從最基本洗菜、洗碗做起，再慢慢掌握砌菜技巧及學習基本炒菜，進一步了解廚房工作。她最初都有心理關口，擔心浪費多年所學的專業，亦未必能勝任廚房這份工作，但時間過了，明白適合自己。

作為90後年輕女廚房，固然擔心自己經驗不足，味道及技巧不及其他師傅，但她也發現自己有獨有長處。在頭盤設計上，師傅會經常問她的「審美眼光」，女仔見到會否覺得好吸引，是否「呃Like」等。她記得一次頭盤加入很多裝飾，未必能夠突出食物的線條，故建議師傅以較簡潔的設計，營造優雅的感覺，師傅及其他廚師都願意聆聽和採納她的意見。

迪士尼探索家酒店助理廚師組長呂芷欣經過一番苦工後，煮得一手好菜餚。（迪士尼樂園提供）

迪士尼探索家度假酒店廚師長謝楠榕表示，廚房一向以男性主導，但現在年代不同，只要有天分、才能，都可以勝任不同的工作崗位，近年也愈來愈多女性走入廚房。迪士尼擁有的三間不同主題的酒店中，單是酒店餐飲部的女職工佔三成，約有140人，負責西餐、中菜、宴會及商務活動等各項不同的餐飲服務。他表示，女性的工作表現及耐性相對男性較為穩定，亦相對較為細心，工作能力與男性無異。