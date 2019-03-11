【埃塞俄比亞空難】消息證港人曾成毅遇難　友：冀為世界和平貢獻

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX8客機，於當地時間周日（10日）證實墜毀，8名中國人遇難。入境處晚上證實乘客名單上有一名香港居民。 消息人士向《香港01》證實，遇難港人為任職聯合國環境署的曾成毅，他生前與妻子張思明育有一名兒子。曾成毅大學時代的一名友人周日(10日)晚上向《香港01》表示，曾成生前熱心助人，直言：「佢（曾成毅）係一個想為世界和平作貢獻嘅人！」

消息人士向《香港01》證實，洋名Victor的曾成毅為遇難港人，正於聯合國任職。（曾成毅Facebook）

根據中國駐埃塞俄比亞大使館提供予香港入境處的資料，暫時確認乘客名單上有一名香港居民。中央電視台公布的名單顯示，其中一位名為「曾成毅」的乘客，籍貫為「香港」，為聯合國環境署職員。

消息人士向《香港01》證實，洋名Victor的曾成毅為遇難港人，正於聯合國任職。

曾成毅生前熱衷於社交網站Facebook分享與妻兒的生活點滴，其個人檔案顯示，他正於聯合國環境署任職。（曾成毅Facebook）

曾成毅生前熱衷於社交網站Facebook分享與妻兒的生活點滴，其個人檔案顯示，他正於聯合國環境署任職，畢業於香港中文大學。根據一份中大校友會刊物，曾成毅是2004年中大工商管理系畢業生，他在非洲肯尼亞聯合國辦事處工作，早前一度回港擔任中大全球研究課程其中一節的客席講師。

根據LinkdIn資料，現居肯尼亞的曾成毅，於2004年取得香港中文大學工商管理學士學位，2012年修畢倫敦大學學院性別及國際發展教育碩士學位。

央視公布的名單顯示，其中一位名為「曾成毅」的乘客，籍貫為「香港」，為聯合國環境署職員。（央視報道截圖）

根據一份中大校友會刊物，一名與曾成毅同名同姓的男子，是2004年中大工商管理系畢業生。（中大校友會刊物截圖）

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大學時曾任AIESEC主席 代表赴愛沙尼亞、塞爾維亞參加國際會議

於2007年至2010年間，曾成毅於世界宣明會任職項目主任；於2011年，曾開始加入聯合國，先於世界糧食計劃署任職項目主任，及後於2015年轉任聯合國環境署。

譚小姐為曾成毅大學時代的友人，她接受《香港01》訪問時表示，曾成毅熱心助人，並且直言：「佢係一個想為世界和平作貢獻嘅人！」

據了解，曾和妻子結婚初期曾要分別在意大利羅馬及法國巴黎工作，及後一同調派到肯尼亞，至2016年誕下兒子。

曾成毅曾經擔任非牟利組織香港國際經濟學商學學生會（AIESEC）主席，並且還代表組織遠赴斯里蘭卡、印度、愛沙尼亞及塞爾維亞參與國際會議，而該組織提倡發展個人潛能、和平及人道主義。譚小姐認為，相關事例能反映曾成毅熱心助人的個人特質。

譚小姐表示，據她了解，曾成毅與妻子張思明於2010年結婚。（曾成毅Facebook）

《香港01》翻查網絡資料，發現曾成毅妻子的親屬曾撰寫網誌，指曾與妻子張思明相識於教堂，及後「一見鍾情、喜結連理」；又指兩人一直在聯合國教科文組織中任職，2016年雙雙被派往肯尼亞工作，更「在異鄉黑色土地上喜得貴子」。

根據中國駐埃塞俄比亞大使館資料，於2017年11月15日，使館臨時代辦劉濤曾會見聯合國教科文組織東非地區教育專案協調人張思明一行，雙方曾就實施中國政府資助的提升非洲教師能力專案交換看法。