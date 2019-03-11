【教師墮樓】馮偉華嘆教師投訴無門　校方無須上報投訴個案及數字

天水圍東華三院李東海小學本月6日，一名女教師疑飽受高層壓力，於校內墮樓身亡，事件引起教育界再度要求當局檢討校本管理政策。香港教育人員專業協會會長馮偉華今（11日）接受港台《千禧年代》訪問時，要求辦學團體東華三院及教育局展開獨立、公正調查，並批評校本管理之下，當局對學校事務近乎撒手不管，對校長的權力制衡也不足夠，導致濫權、「土皇帝」情況嚴重。他認為，當局在現行編制下應承擔更多監管責任。

馮偉華指，校本管理制度下，對校長權力制衡不足夠。（資料圖片 / 余俊亮攝）

馮偉華指，早年教育局處理學校投訴個案，其後經工作小組檢討認為工作量過大，故日後大部分不涉及勞資問題的投訴，則由學校或辦學團體處理，「我們批評（當局）是撒手不理。」他續說，即使學校有投訴制度，惟投訴人擔心被秋後算賬，影響個人考核和升遷事宜，大多不敢作聲，「老師亦可直接向教育局投訴，但好難，現時有校本管理，局方都會將個案交學校處理，沒有太大保障大。」

教育局隱退角色 無須校方將投訴個案上報

他表示，教師向教協反映情況後，教協會以匿名個案轉交教育局，可令局方交代事件。然而，自校本管理制度之下，他直斥教育局逐漸隱退其角色，無須校方將投訴個案、數字上報，「放權不等於監察責任也放手。」他舉例，曾爆出「影子學生」等校政風波的屯門興德學校，教協早於10個月前向教育局反映事件，惟直至傳媒報道才獲關注。此外，即使學校有校董、校監責任監察，但大多支持校長並縱容其惡性，「這些土壤慢慢令校長有大權，甚至濫權。」他更提到，曾遇過辦學團體的無理對待，開會時將教協的分區主任趕離現場。