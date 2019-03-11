【教師墮樓】中學校長：適齡學生人口跌　難免有要求老師做出成績

天水圍東華三院李東海小學女教師上周於校內墮樓亡，事後被揭發生前疑飽受上級壓力，而辦學團體東華三院將成立獨立調查委員會調查事件。 聖公會鄧肇堅中學校長戴德正今日（11日）於商台節目上稱，現時學校處理職員的投訴機制普遍分為兩層，分別會交由團校董會及辦學團體處理。他稱，聽聞坊間有不少聲音認為校董會難制衡校長濫權問題，他直言不認同有關講法，但承認校長為校董會一員，難免予人投鼠忌器的觀感。然而他又指，礙於面對適齡學生人口下降，難免有學校要求老師「做出成績」，變相增添老師的壓力。

多名教職員日前於學校上香。(資料圖片／潘安奇攝)

天水圍東華三院李東海小學女教師墮樓事件惹起關注，聖公會鄧肇堅中學校長戴德正於商台節目上稱，現時按照校本條例，學校處理教職員投訴的機制主要分成兩層，分別將投訴交由法團校董會及辦學團體處理。

東華高層落校了解教師墮斃事件。（資料圖片／潘安奇攝）

適齡學生人口跌 變相增老師壓力

他稱，現時機制確存在改善空間，包括辦學團體處理事件時客觀性雖強，但較難掌握事件，「始終隔一層。」 而不少聲音認為校董會未能有效監察校長，他直言不認同有關講法。他稱，校長受聘於法團校董會，不可能未受到制衡，「始終校長都係受薪。」不過他承認因校長為校董會一員，難免予人投鼠忌器的觀感。

至於教職員壓力問題，戴德正認為現時相對於教改期間，情況已有改善；但礙於面對適齡學生人口下降，難免有學校要求老師「做出成績」，變相增添老師的壓力。他建議，政府長遠而言應有方案解決收生問題。