報道指政府研鰂魚涌高地撥建資助房屋　可建數千伙

報道指，政府正研究將一幅處於鰂魚涌西南部高地上的柏架山道約兩公頃用地，擬改為作住宅用途，並興建作資助房屋，料可提供數千伙單位、容納約一萬人。

一幅處於鰂魚涌西南部高地上的柏架山道約兩公頃用地，政府擬改為作住宅用途，並興建作資助房屋。（GoogleMap衛星圖）

《星島日報》今日（11日）報道，政府研鰂魚涌高地撥建資助房屋。資料顯示，用地位於鰂魚涌柏架山道對開。兩幅用地相連，分別佔地6,360及9,700平方米，現時可申請以短期租約租用，分別可使用6個月，兩幅用地現時暫未批租，可供申請。據地政總署描述，兩幅用地均為平地，並附連毗鄰斜坡，雖然可供車輛出入，但有使用限制，且通道已長滿樹木或植物。

至於用地的北面位置，則以短期租約批租出作苗圃使用，合共約兩公頃。

據地理資訊地圖所示，兩幅用地相連，分別佔地6,360及9,700平方米，現時可供申請作短期租約。（地理資訊地圖）

鄰近建築群 料可容納約萬人

據地圖所示，山坡下是住宅群，包括康怡花園、南豐新邨等。至於列為二級歷史建築的林邊樓，以及鰂魚涌海水配水庫連頂部休憩處，亦與用地疄鄰。

報導指出，消息指，教育局曾打算利用該幅土地興建學校，惟因交通接駁問題，最終丟空多年。政府正研究將該幅用地改劃作住宅用地，初步構思考慮發展資助房屋。不過，附近的交通規劃仍有待研究，包括擴闊道路、建行車天橋等。預料用地可容納約萬名居民，並建數千伙單位。