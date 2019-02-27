未補價資助房屋分租反應差　柯創盛、招國偉撐放寬全單位出租

房協「未補價資助出售房屋出租計劃」推出接近大半年，容許業主分租單位睡房，但必須與等待「上樓」租客同住，惟反應未見理想。房委會資助房屋小組成員、公屋聯會總幹事招國偉今(27日)於港台節目中表示，申請僅錄得雙位數字，亦未成功配對，形容情況慘淡，他認為原因與現今私隱度提高，以往72家房客風氣不復再。他認為，開放整個單位租出的方向值得考慮，因正值非常時期，房屋供應緊張，同時可引入租務管制。 同是小組成員兼民建聯立法會議員柯創盛亦同意可特事特辦，另建議引入社企作二房東，擔任中介角色，協調租務及配對工作。

民建聯立法會議員柯創盛認為，計劃反應強差人意屬預期之內。(資料圖片)

房協自9月推出「未補價資助出售房屋出租計劃」，容許未補價單位的業主，分租睡房予輪候公屋3年或以上人士，但業主必須與租戶同住，至今僅收到12宗業主及53宗租客的申請，並發出4張合資格出租證明書，及23張合資格租住證明書，反應未如理想。



據了解，房協正檢視計劃，探討可行的優化措施，包括可將整個資助單位出租、合資格業主擁有物業單位年限由10年降至5年或以下；以及縮短非長者一人租客須輪候公屋6年或以上的年期限制等。



招國偉於《千禧年代》受訪時指，計劃以分租形式進行，由於有共住規定，業主、租客雙方本身未必願意，亦涉私隱問題，他認為倘房協堅持守住底線，可預視未來成效只會繼續不彰，需要面對現實，目前住屋緊張，於這個非常時期可考慮開放整個單位出租。有聲音憂慮此舉會導致業主領「雙重資助」，甚或藉此謀利，他則不同意，認為即使以白表購入單位，「亦都可以賺到錢」。

同時可引入租務管制 規範加租幅度



他又認為，如放寬容許整個未補價資助單位出租，亦可趁機引入租務管制，規範加租幅度等；租金方面，他則建議，可容許合資格租客自行配對合租，分擔租金，亦曾約見房協提出意見，他又表明，個人不反對設立租金限制，但需交由房委會及房協考慮，亦建議出租時，可告知租客該單位的市值租金，以作參考。



柯創盛則認為，反應慘淡屬預期之內，「始終相見好，同住難」，如今事實勝於雄辯，他同意可放寬至全個單位租出，亦希望設立租客、租戶磋商機制，及引入社企作二房東，擔任中介處理協助雙方處理租務。