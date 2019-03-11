大灣區機會增　資訊科技人才更吃香　調查：逾7成加薪逾4%

香港電腦學會今（11日）公布資訊及通訊科技界（ICT）薪酬趨勢調查 ，結果顯示，逾8成受訪機構員工可獲加薪，當中逾7成僱員加薪多於4%，更有逾1成打工仔獲加薪超過10%，跑贏通脹。大學畢業生入行方面，起薪點由1.2萬元起跳，當中逾4成可達1.6萬元或以上。學會認為，業內發展蓬勃，隨著大灣區提供的就業機會增多，相信未來前景更理想。

香港電腦學會今（11日）公布資訊及通訊科技界（ICT） 薪酬趨勢調查結果，逾8成受訪機構員工可獲加薪，逾7成僱員加薪多於4%。（陳淑霞攝）

香港電腦學會於今年1月底，成功訪問55間業內機構，包括大型公營機構及私人企業，調查發現，62%受訪機構表示今年員工平均獲加薪4至6%，更有10%受訪機構指加薪超過10%。調查又顯示，逾4成大學畢業生起薪達1.6萬元，近43%人3年內加薪逾20%。

香港電腦學會會長孫耀達表示，ICT行業一向人才短缺，行內加薪理想，前景亦見可觀，早前出台的《港澳大灣區規劃綱領》，更明言要致力發展創科，各行各業包括金融業、航運業、貿易業、旅遊服務業等骨幹行業，亦開始依賴ICT運作業務，相信未來更具發展機會，故今年加薪亦較去年理想。他期望，港府積極培訓更多人才，包括金融科技、網絡保安等，以應付長遠發展的需要。

AI、大數據專才尤為吃香

被問到不少企業裁員，並傾向向IT部門「開刀」，孫則認為，此或受個別理由所限，他又指，ICT於企業內屬不可或缺一環，且不少公司謀求轉型或將業務數碼化，均需資訊科技人才配合。他續指，行內渴求人才，當中以熟悉人工智能、網絡保安、大數據等專業領域的專才尤為吃香。