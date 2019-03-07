最低工資輸通脹民間促年檢　揶揄局方：公務員可兩年加薪一次？

法定最低工資將由34.5元，加至37.5元，立法會相關修例小組今(7日)召開公聽會，多個關注團體批評，最低工資兩年一檢，落後通脹，即使上調，基層員工收入亦被蠶食，遂未能保障基本生活所需，紛紛要求改為一年一檢，亦有組織手持自製車公籤文道具，形容最低工資是畫餅充飢，受惠人數不斷下降，亦已如廢武功。 多位議員亦接力炮轟，更有又揶揄反問:「倘公務員兩年先加一次人工，係咪得呢？」；商界則表明，最低工資帶來漣漪效應，加劇經營困難。 勞福局官員回覆稱，綜合而論，維持兩年一檢較合適，但承諾會帶回最低工資委員會討論。

「關注生活工資聯盟」今趁公聽會舉行前抗議，批評最低工資跑輸通脹，要求港府改為一年一檢。（張浩維攝）

法定最低工資將加3元，由34.5元，上調至37.5元，加幅為8.7%，屬歷來最高，如獲立法會通過，將於5月1日生效。「關注生活工資聯盟」今趁公聽會舉行前抗議，斥責相關水平，難應付基層生活需要，要求一年一檢。

倡按「生活工資」訂薪金水平

多個與會的民間組織及工會認為，最低工資水平濟後，難追通脹，金額水平亦難保障基本生活，要求港府參考樂施會「生活工資」54.5元水平制訂。「長毛」梁國雄批評，社會屢現過勞死個案，全因人工過低，「所以先要做多啲。」他形容港府備受批評下，仍堅持兩年一檢，做法形同刻舟求劍。

工聯會權益委員會副主任陳兆華認為，37.5元仍與市場水平脱軌，他指領最低工資的工友月薪，遠不及目前綜援水平，「係咪變相鼓勵拎綜援？仲邊有人肯做嘢？」

胡穗珊帶同自製的車公籤文道具，化身廟祝解籤，指最低工資是畫餅充飢。（張浩維攝)

胡穗珊：最低工資畫餅充飢

關注生活工資聯盟項目統籌胡穗珊，則帶同自製的車公籤文道具，化身廟祝解籤，指最低工資是畫餅充飢，由於覆蓋人數已不斷下降，且相關水平未能回應生活所需，最低工資其實已廢武功。她批評，特首林鄭月娥未有按現實更改為一年一檢，難以卸責。

梁進認為，業界僱主面臨「巧婦難為無米之炊」情況，最低工資亦帶來漣漪效應，加劇經營困難。(張浩維攝) 飲食業：受最低工資影響 營商環境愈見艱難 香港飲食業聯合總會發言人梁進則對最低工資制度，表明失望。他表明，目前業界請人已高於最低工資，惟受漣漪效應影響下，營商環境愈見艱難，業內毛利率亦有下降，變相扼殺中小微企生存空間。 他又斥責港府無協助改善困局，業界多次反映人手不足，要求輸入外勞，港府卻愛理不理；中美貿易戰憂慮下，港府卻取消強積金對沖，增加經營成本。勞福局局長羅致光早前曾指僱主拒改善員工薪酬，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，梁則反駁指，業界明白相關道理，惟現況是「巧婦難為無米之炊」。

現代管理（飲食)專業協會稱租金僅佔成本15% 人工佔30%

現代管理（飲食)專業協會副主席譚兆成，則同樣表示失望，他指預算案反映經濟放緩，擔心市場消費力減弱，業界難將上升成本轉嫁，其中最大影響包括中式酒樓。他又指，租金僅佔行內經營成本15%，人工則佔總體逾30%，故最低工資調整，會為僱主帶來經營壓力。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪則表示，商界所講言論邏輯奇妙，「依家係講工友唔夠食問題，唔係講你哋賺得唔夠多」，他斥責，如僱主經營不善，大可結束生意，又認為雖然今次加幅雖達8.7%，實質是掩眼法，因目前最低工資兩年一檢，水平嚴重濟後。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵亦指，目前的最低工資無法紓緩通脹影響，亦傷害工友尊嚴，不少外判清潔工已七老八十，但仍外出工作，是因為擔心「臨老過唔到世」。

張超雄指，民間倡議一年一檢多年，「講到口都臭」。（張浩維攝） 立法會議員張超雄亦指，民間倡議一年一檢多年，「講到口都臭」，但港府懶理，又質問「如果公務員兩年、三年、五年，先加一次薪，又得唔得呢？」立法會勞工界議員陸頌雄，同樣揶揄指，倘公務員濟後加薪，「又係咪接受到呢？」

勞工處助理處長何錦標認為，維持兩年一檢較合適。(張浩維攝)

勞工處：最低工資目的防止工資過低

勞工處助理處長何錦標表示，最低工資目的是防止工資過低，及減少低薪工種職位流失，民間倡議的生活工資屬另一概念，兩者有分別。他又表明，實施以來，經濟及勞工市場穩定，另考慮到最低工資委員會工作緊迫，相信維持兩年一檢較合適。

政府經濟顧問辦公室首席經濟師侯家俊則指，明白社會關注數據濟後情況，但最低工資委員會亦有同時將經濟增長、勞工市場及企業表現等最新數據納入考慮，並有作前瞻分析。