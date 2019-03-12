【新居屋2019】2人家庭入息上限放寬至5.8萬　擬取消「共住」規定

今年推售的新一期居屋，將涉及4,871伙，售價由156萬至529萬不等。消息指，房委會擬定新的入息和資產限額，較去年放寬；當中二人或以上家庭入息上限是5.8萬元，資產上限是201萬元；而一人申請者則為家庭的入息及資產上限減半。 此外，房委會建議取消現時居屋白表及「白居二」申請者在提交申請時，在申請表上列出的家庭成員，須與申請者同住的規定。

何文田常樂街冠德苑是今期屋居平均呎價最貴項目，樓王單位售529萬元。（李澤彤攝）

今期新居屋分別是何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥西街凱德苑、葵涌德士古道尚文苑、將軍澳至善街雍明苑、馬鞍山恆健街錦暉苑及沙田坳背灣街旭禾苑。

據悉，白表申請人的入息及資產限額亦有所調整，二人或以上家庭入息上限是5.8萬元，略高於去年的5.7萬元；而資產上限是201萬元，同樣高於去年的196萬元。至於一人申請者的上限則為家庭的入息及資產上限減半，分別是2.9萬元及100.5萬元。

根據現時居屋白表及「白居二」申請者的資格準則，申請表上所有家庭成員，於提交申請時，須與申請者同住。消息說，房委會認為基於實際原因，不少年輕夫婦在購買單位前並非共住，或購買單位欲照顧年長父母，但申請時分開居住等情況，故房委會建議取消這項「共住」規定，為白表申請者資格「拆牆鬆綁」。

參考去年第四季所有樓齡的成交價格

房委會計劃修訂沿用多年的居屋家庭入息計算機制。根據本來的計算標準，政府以一直位於擴展市區或新界區中樓齡為10年、實用面積為40平方米的私樓單位的住戶開支，設定「上車盤」的入息限額門檻，亦被批評推高居屋售價。

據了解，房委會考慮到大部分的二手單位成交主要為20至40年樓齡的住宅，決定參考2018年10月至12月期間的所有相關成交，從而計算出平均價格為576萬。

房委會亦採用8成按揭貸款為假設，計算出每月供款額約2.47萬，連用差餉、地租及非住屋開支等，計算出總住屋為55.4萬，加上5%備用金，建議入息限額水平定於5.8萬元。

至於資產限額的計算方式，則參考單位所需的首期、裝修費等作基礎，計算二人家庭的資產限額為201萬。

德士古道尚文苑，提供494個單位。（梁鵬威攝）

職津不計公屋入息

房委會資助房屋小組本周五將一併審議2019/20年度公屋入息及資產限制的檢討，據悉，房委會建議取消將去年4月1日實施「在職家庭津貼計劃」的津貼，計算為公屋申請者入息。

消息指，有委員提出職津是按照申請住戶的每月工時及入息計算金額，所以獲得的津貼金額浮動不一，不應與其他恆常和固定發放的津貼相提並論。房委會擬於今年4月1日起將職津剔出公屋入息。