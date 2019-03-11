醫管局支援職系加薪8%　醫療人員總工會宣布接納

醫管局行政總裁梁栢賢上周三（6日）宣布，建議為所有支援職系員工劃一加薪8%，涵蓋一至三級員工約2.5萬人。 香港醫療人員總工會今日（11日）公布調查，指共有八成會員接納醫管局的調整方案，因此工會執行委員會通過接納醫管局劃一加薪8%的方案。

香港醫療人員總工會執行委員會通過接納醫管局劃一加薪8%的方案。（鄺曉斌攝）

工會於3月7日至11日，向會員及支援職系員工發電子問卷調查，共接到7,817份回覆，當中有八成受訪者接受方案，17%表示不接受，3%表示無意見。

馮權國表示，稍後會將是次調查報告正式遞交予醫管局。(羅君豪攝)

調查中有98%受訪者為病人服務助理（PCA）、運作支援助理（OPA）、行政助理（EA），其餘2%受訪者為健康服務助理（HCA）及二級工人等基層員工。

香港醫療人員總工會副主席馮權國表示，稍後會將是次調查報告正式遞交予醫管局。醫管局員工協會主席余美莉表示，部分基層職系員工如健康服務助理、技工及二級工人等，未能受惠於是次薪酬調整。余表示，相關基層員工同樣是為廣大市民服務，沙士時期曾被減薪，因此他們相當不滿，「點解會遺忘佢哋（基層員工）？」她續指，工會將繼續收集相關職工的意見，再向醫管局反映及爭取。