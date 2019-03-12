去年度逾5000學童有心理健康問題需跟進　七年間大增近四成

申訴專員公署今日(12日)公布一項有關衞生署的主動調查報告，報告披露，出席「學生健康服務計劃」周年檢查後，需要進一步轉介的學童人數有按年上升的趨勢，由2011/12學年的3810人增加至2017/18年度的5241人，升幅達38%。

申訴專員公署今公布一項有關衞生署的主動調查報告，報告中披露，出席「學生健康服務計劃」周年檢查後，需要進一步轉介的學童人數有按年上升的趨勢。 (鄭子峰攝)

申訴專員公署報告指出，衞生署資料顯示，自2011/12學年起，每年均有數千名學童在出席周年健康檢查後，被評估為有心理健康問題，需要作進一步轉介。需轉介的人數有按年上升的趨勢，由2011/12學年的3810人增加至2017/18年度的5241人，升幅達38%。而需轉介人數佔總出席人數比率由7年前的0.9%上升至去年度的1.2%。

2017/18年度獲轉介的學童，有約五成(2766人)轉介至社署、非牟利社福機構；三成(1728人)轉介至健康評估中心；一成八(1002人)轉介至專科診所，包括兒科、精神科等。不過，如對比在7年前的同類型統計，當時有三分二(66%)的學童被轉介至社署、非牟利社福機構；只有兩成轉介到健康評估中心；一成三轉介至專科診所。

從數據上來看，7年間學童所需的服務類型有所改變，需要健康評估及專科跟進的比例有所提升，轉介至健康評估中心的人，由2011/12年度的798人增加至17/18年度的1728人，增幅達1倍多；而轉介至專科診所的人，7年間亦上升85%。

中二學生轉介增幅最高

另外，申訴專員公署補充，2016/17年需轉介的學生人數以小四生為最多，有1404人。而比較從2011/12至2016/17年間的變化，發現需轉介的學生以中二生增幅最高，由82人大增至263人，增加了2倍多。