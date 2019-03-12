學生健康服務計劃出席率低至65%　申訴署批衞生署浪費資源

衞生署每年花費約2億元提供「學生健康服務計劃」，全港所有中、小學生都可參與，在過往數年，每年登記參加者逾60萬人。 不過，申訴專員公署今(12日)公布一項主動調查報告，指出過去數年出席周年檢查的學童人數只有65%，中學生出席率更低至50%，但衞生署一直未有探討學童缺席的原因，批評署方做法會影響計劃實際成效，更有浪費資源之嫌。 公署並批評衞生署未有採取足夠措施確保家長得悉子女的檢查結果，亦未有全面跟進獲轉介個案的進展。

申訴專員公署今(12日)公布一項有關衞生署轄下的「學生健康服務計劃」主動調查報告。 （鄭子峰攝）

申訴專員公署報告指出，在過去數年，只有65%已登記的學童出席周年檢查，中學生就更只有一半人有出席，公署批評衞生署一直未有針對性探討學童缺席的原因，「使用率未如理想，不單影響計劃實際成效，更有浪費資源之嫌。」

另外，公署調查發現，不少學童在進行檢查時都沒有家長陪同，年幼如小二學童，其家長的出席率亦只有80%。公署質疑，年幼學童是否有能力理解和傳達醫護人員的解釋和建議，及有否如實告知父母其心理健康問題。

申訴專員公署報告指出，在過去數年，只有65%已登記的學童出席「學生健康服務計劃」周年檢查，中學生就更只有一半人有出席，公署批評衞生署一直未有針對性探討學童缺席的原因。 （鄭子峰攝）

公署亦批評衞生署未有全面跟進轉介學童個案。根據現行做法，中心如認為學童有心理健康問題會轉介至不同專科/機構，一經轉介後，中心便會暫停跟進，直至下周年檢查。不過，衞生署數據顯示，部分學童會缺席下周年的檢查，如中四學童中只有一半人會出席下周年檢查，公署質疑，中心根本無法得知轉介學童的情況，遑論提供適切支援。