【新居屋2019】逾兩成單位不足300呎　房委會委員：無助房屋階梯

房委會新一期居屋將於5月接受申請，6個屋苑分別為何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合提供4,871個單位，售價介乎156萬至529萬元。 據了解，今期推售的居屋有逾兩成單位面積只得200多平方呎，而可間隔三房的面積500平方呎以上的單位，亦僅得360多個，佔今次銷售計劃不足一成。 有房委會成員指，當局應為居屋及綠置居等可購買資助出售房屋，設立標準面積，「如果居屋都賣咁多細單位，同公屋單位差唔多大細嘅話，根本建立唔到一個好嘅房屋階層。」

僅7.5%單位可間三房

據了解，今年5月推售的居屋，主打中小型單位。消息透露，有1,075個單位面積介乎280至300平方呎，佔今次推售單位約22%，相信只能間成一房單位。可間隔成三房單位的500平方呎以上單位，則只得367個單位，並主要集中於冠德苑及雍明苑，佔全部推售單位約7.5%。

餘下單位面積介乎355至460多平方呎，相信大部份可間隔成兩房單位。

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房委會資助房屋小組成員、公屋聯會總幹事招國偉指出，留意到過去推售的居屋，似乎一直有減少三房大單位的趨勢，認為背離政府提倡要重建房屋階梯的目標，「如果居屋起出嚟，同公屋唔係差太遠，變相公屋居民未必有興趣置業，亦好難吸引多啲家庭申請者上車騰空公屋，甚至係上車後都唔似可以改善居住空間。」

應劃分各類房屋面積

招國偉認為，房委會應考慮為綠置居及居屋訂立標準面積，例如前者標準下限面積應有300多平方呎，而居屋則應訂為400多平方呎。他指，訂立標準面積後，才能為資助出售房屋劃出更清晰界線，「如果同公屋面積太似，咁又點會有吸引力令大家搬走住緊嘅公屋呢？如果做唔到呢樣嘢，又點令房屋階梯變得清楚、睇到唔同種類嘅房屋嘅獨特性呢？」