【新居屋2019】白居二配額增至3000個　「 一表兩抽」盛惠410元

房委會今年將推售4871伙居屋，分別是何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥西街凱德苑、葵涌德士古道尚文苑、將軍澳至善街雍明苑、馬鞍山恆健街錦暉苑及沙田坳背灣街旭禾苑。 消息透露，房委會今年會同時推出3000個「白居二」名額，較去年的2500伙增加500個；申請費用亦略為調整，若同時申請兩項計劃，須一同繳交410元，比去年申請時貴50元。

將軍澳雍明苑料可提供逾千個單位。

房委會於2017年通過白居二恆常化，消息指，房委會考慮到去年「白居二」的申請數目超過6萬宗，而「白居二」市場的出售單位亦見穩定，建議將全年配額由去年的2,500個，增加至3000個，家庭與一人申請者的比例維持九比一。「白居二」的申請資格、入息限額等亦與新居屋相同。即二人家庭入息限額為5.8萬元，資產限額201萬元，一人申請者減半。

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申請費略加10至40元

消息指，房委會建議申請者若同時申請「白居二」及新居屋，須繳交410元，若只申請其中一項，申請新居屋及「白居二」的費用分別是250元及160元，分別比去年增加10元及40元。

今期新居屋將連同「白居二」計劃於5月一併接受申請，申請人可選擇其中一項，或者同時申請兩項。房委會將於今年8月進行攪珠，以訂出揀樓的優先次序。六個屋苑將於今年11月開始揀樓，而「白居二」則於12月始派發出批准信。

若如申請者於11月已購買新居屋單位，則代表要放棄「白居二」的配額。如申請人未能於居屋計劃購得心頭好，屆時仍可循「白居二」計劃中選購單位。