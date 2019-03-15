【復仇者聯盟】Marvel迷晒限量戰損Ironman蟻俠　土地問題礙收藏

《超級英雄》（Marvel）粉絲群眾多，每逢推出新電影、限定新玩具模型時均吸引一眾大小男孩子搶購。有7年「粉絲年資」的本地Marvel迷阿Don，今年27歲，每星期抽空一至兩日逛油尖旺區各大玩具商場，坦言香港購買限量玩具的渠道不少，是收藏家的「福地」。他每月均花費數千元購買玩具，Marvel收藏品則維持約200件，數量可能不算太多，但卻反映到本港收藏家的難處，「香港住屋有『土地問題』嘛，太多我要放（賣）返出去，我又唔想入倉（迷你倉），入咗去就唔想再理架啦，我做法就好似女士放手袋咁！」

有7年「粉絲年資」的本地Marvel迷阿Don，今年27歲，每星期抽空一至兩日遊逛油尖旺區各大玩具商場。（洪嘉徽攝）

阿Don自言最喜歡鐵甲奇俠（Iron Man），見證他由一個驕傲、「口花花」的大男孩，轉變成一個可靠的英雄，多年來追隨Ironman的他猶如看到自己的成長般，特別有親切感。而多年來不捨得「放售」的Marvel模型，亦為原價1000多元，但以「炒價」4000多元買來的「戰損」版Iron Man，認為看到「他」的「傷痕」，更加感受到戰鬥的實感。

阿Don自言最喜歡鐵甲奇俠（Iron Man），特別有親切感，圖中的「戰損」版Iron Man，阿Don以炒價的4000多元購入。（洪嘉徽攝）

對於收藏多個模型玩具，阿Don亦有獨特做法，他除了會將玩具放置到放有防潮珠的透明盒外。他酷愛「戰損」版模型都有好處，就是收藏品看來已有「損傷」，若有瑕疵亦不明顯。本港亦有不少玩具收藏家，阿Don直言最欣賞藝人古天樂，視他為偶像，感到他不單擁有多個具收藏意義的玩具外，更開放「與小童同樂」做善事，「呢件事就好似英雄咁有正義感，簡直係玩具界榜樣。」

香港迪士尼主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」將於本月31日開幕，迪士尼方面公布，將於本月28日推出「蟻俠」有關的67款產品，當中27款則為香港限定禮品。此外，亦於本月31日推出限量香港限定手錶及2款徽章。

隨迪士尼樂園中的主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」將於今個月31日開幕，將推出不同玩具產品，圖中的英雄「鐵甲」售價198元。（洪嘉徽攝）

迪士尼樂園商品總監林齊娟表示，《超級英雄》園區落成後，吸引不少遊客作體驗及選購禮品，而迪士尼樂園多個不同卡通人物造型產品中，其受歡迎程度穩佔第四位，次於米奇老鼠、Duffy & friends系列及公主系列產品，受眾主要為歐洲各區遊客，包括韓國、日本、台灣及內地旅客。

另外，迪士尼樂園度假區商品營運綜合策劃經理陳偉賢則說，去年底《超級英雄》紀念品店開幕後，已出售3萬多個產品，有關系列產品營業額亦上升50%，成績相當不錯，「蟻俠」遊樂區開放及今年陸續推出《英雄》系列電影後，相信有更佳的成績。另外，他提到迪士尼樂園跟Marvel合作，推出亞洲獨家產品。此外，他提到不少迪士尼及Marvel系列電影推出前的一個多月，園區亦會推出有關產品作宣傳，粉絲們可多加留意。

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