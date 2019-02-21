Netflix唔播Marvel劇竟與迪士尼有關？《Jessica Jones》翻生有望

Netflix去年陸續砍掉《Marvel's Luke Cage》、《Marvel's Iron Fist》與《Marvel's Daredevil》，近日正式取消僅存兩部Marvel超級英雄美劇《Marvel's The Punisher》、《Marvel's Jessica Jones》，終結與Marvel Television多年的合作關係。不過原訂《Marvel's Jessica Jones》第3季將依原定計畫如期上線。

《Marvel's Jessica Jones》第3季恐成為劇集最終季。（劇照）

為何兩者的合作會畫下句號？主因是Marvel所屬的迪士尼線上影音平台Disney+即將在今年上線，讓原本的合作關係瞬間成為敵對。

2017年迪士尼公開聲明與Netflix的授權合約將在2018年底到期，當時表示Netflix Marvel超級英雄美劇將不受影響。到了2018年，Disney+宣布將製作多部Marvel電視影集，目前已在開發中。特別的是，Disney+這些原創影集將由Marvel Studios製作，而非製作Netflix系列美劇的Marvel Television，並且架構在現行Marvel電影宇宙（MCU）之下，並由「Loki」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、「Scarlet Witch」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）等原角色登場主演。

「Loki」迷你劇已進入籌備階段。（劇照）

除了上述原因，Netflix砍掉Marvel超級英雄美劇也有預算上的考量。Netflix內部會衡量一部影集的成本與觀看次數，由於Marvel IP的授權金所費不貲，現有的觀看規模難以支撐昂貴的製作費用。例如去年《Marvel's Luke Cage》遭取消讓劇組與演員措手不及，Netflix當時並未表明砍劇原因，不過消息來源向TheWrap指出，此結果是基於創作分歧，以及第3季的合約無法達成共識。類似的事件也發生在後來的Netflix Marvel劇集身上。

《Marvel's Luke Cage》遭取消令不少劇迷大感可惜。（劇照）

最後一個因素為Netflix傾向自製原創內容，這類作品能永遠在自家平台上架，沒有下架的風險。被取消的Marvel劇集則是與Marvel Television和ABC Studios合製，由CBS工作室製作的《美國高中破壞公物事件》（American Vandal）、ABC Studios製作的《All About the Washingtons》早已被取消。再者，Netflix自製原創的《怪奇物語》（Stranger Things）、《王冠》（The Crown）席捲全球，締造的巨大成功，Marvel劇集系列僅有《Marvel's Jessica Jones》第1季可以企及。

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+ 4 + 3 + 2

雖然Marvel與Netflix的合作告一段落，這些劇集未來或有可能在其他平台上播出。Marvel Television首長Jeph Loeb日前發表的聲明透露是Netflix方面決定不繼續合作，同時也暗示這些內容有可能在其他平台上復活。雖然未表明是哪家平台，不過外媒揣測最有可能的是Hulu，該平台近日才與Marvel Television簽訂4部Marvel動畫影集合約。加上迪士尼收購21世纪福斯（21st Century Fox）後，握有60%的Hulu股份。

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