醫療券推出10年　公立醫院使用量不跌反升5個百分點

衞生署早前就醫療券進行檢討，中大有研究發現醫療券推出10年，病人使用公立醫院的比例不跌反升，由73%升至78%，增加5個百分點。有傳媒報道，更引述前衞生福利及食物局長楊永強指，指是由於醫療券設計出現問題，促政府進行檢討。

有研究指醫療券推出10年後，公立醫院使用量反升5個百分比。（資料圖片）

前衞福局楊永強：療券設計太寬鬆

有報道指中大研究追蹤了900多個長者使用醫療券的情況，發現推出醫療券後，長者看公立醫生的比率升了5個百分點，由推行時的73%升至78%。

中大公共衛生及基層醫療學院院長、前衞生福利及食物局局長楊永強指研究結果顯示，醫療券無助紓緩公營醫療體系壓力，有違當日制訂政策的原意。他認為醫療券的設計太寬鬆，但現時收緊有難度，望政府日後再增加醫療券時加設使用限制。

衞生署回覆指，已完成計劃的檢討，將於本月18日的立法會衞生事務委員會會議上匯報有關主要結果。發言人指檢討結果顯示，從長者對計劃的使用、認知和觀感所見，計劃得到長者用家歡迎，同時為他們在現行的公營醫療服務以外提供額外選擇。

衞生署擬優化計劃，包括容許在地區康健中心使用醫療券、加強公眾教育並發放更多資訊予長者、適切地優化行政程序及加強對醫療服務提供者的支援、常規化香港大學深圳醫院的試點計劃等。但未有提供長者使用醫療券後向公立醫療機構求診等數字。