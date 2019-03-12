【醫療券】視光師服務收費封頂　業界反駁：不能憑數字草率判濫用

長者醫療券推行10年，政府完成檢討醫療券使用成效，發現視光師申報金額「不成比例地多」，提出對視光師服務收費設限，每兩年最多只可扣2,000元醫療券。香港眼科視光師學會再次批評設限不公平，強調單看數字不能夠草率判定為「濫用」。而安老事務委員會及病人組織則支持政府的決定，認為就使用視光服務設金額上限，有利長者運用醫療券到其他醫療服務上。

香港眼科視光師學會會長伍尚舜（左）。（資料圖片／李澤彤攝）

按食物及衞生局數據顯示，2015年至2018年間，參與醫療券計劃的註冊視光師和交易申報總金額，分別由265名增至697人，以及由3700萬元增至7.6億元；每宗申報的醫療券金額中位數為1,951元。

香港眼科視光師學會會長伍尚舜今日(12日)出席港台節目時反駁，單看數字是特別「一字獨秀」，但強調數字背後除驗眼費用外亦涉及配眼鏡，否認是「濫用」，「每個人對眼鏡的需求都不一樣，而且公營機構亦沒有視光服務！醫療券用意是讓長者適時尋求協助。」

去年申報金額中位數為1,951元 病人組織指設限亦夠用

出席同一節目的病人政策連線主席林志釉指出，部分長者在判斷使用醫療券是有困難，而且醫療券有註明不可以單純購物，「買藥物都是不能夠時，那麼買眼鏡是否要設限呢？」去年度長者平均使用視光服務的平均費用是1,961元，他認為今次設限的金額可以足夠應付長者需要的服務。

伍尚舜認為，政府不應該就單一行業使用醫療券設限。他稱，業界並非單純提供購物的服務，指出當年有向醫療券小組查詢並獲回獲是「驗眼後配眼鏡當作一個treatment（治療）。」他認為，視光師提供的驗眼服務是基層眼科服務，「長者驗完眼睛有需要都一定要配眼鏡，不要認為費用單純只是配眼鏡。」

林正財支持政府的做法，認為經過今次檢討後食衞局會更加主動調查不合理使用醫療券的情況。（資料圖片／鍾偉德攝） 行政會議成員、安老事務委員會主席林正財也認同，政府必須就使用醫療券設限，「眼睛當然重要，長者要平均使用(醫療券)。」林正財重申，醫療券的原意是補助長者看病，又明白不少人關注長者使用醫療劵在中醫服務的情況，如是否買了花膠等，但數據顯示就中醫服務使用醫療券的個案只佔7%。 林正財指出，社會討論的重點應該如何教育長者使用醫療券，包括如何可以選擇真正的服務保障他們的健康。他相信經過今次檢討後，食衞局會主動調查部分不合理使用醫療券的情況；加上當葵青區地區康健中心開設後，政府可以再作檢討。

香港眼科學會主席龐朝輝在商台節中則表示，歡迎政府做法，認為醫療券在界定何為輔助醫療產品上含糊，病人向私人執業的視光師求醫時，或進行不需要的檢查，「有理無理都做檢查，之後配眼鏡、太陽眼鏡，將資源浪費。」



他認為政府在開始實施醫療券約10年，但醫療券的用途卻未有真正監督，建議政府日後要為醫療用品作清楚的定義，以及制定投訴機制，防止濫用，「否則將來配護膚品，係咪都得呢？」



當局數據指出，去年全港665名視光師申領了7.6億元，平均每人獲得114萬元，被指申領數字異常。香港執業眼科視光師協會會長詹振邦則反駁是「數字遊戲」，應著眼使用人次，而非視光師平均領取金額，並指本港有39萬人次使用視光服務。