【醫療券】視光師服務收費設限　眼科醫生歡迎：視力問題應睇醫生

政府針對長者有過度集中使用醫療券的情況，提出對視光師服務收費設限，同時亦引伸出多年來視光師與眼科醫生的專業分工問題。 香港眼科醫生團體對政府舉措表示歡迎，認為醫療券不是「購物券」，並提醒市民若視力出現問題應該優先選擇醫生，因為狀況可能是眼部、腦部甚至神經線出問題引致，而眼科專科醫生可提供專業眼科視光綜合檢查，平均收費也只有約數百港元，甚至已經包括藥費。團體指，目前全港有近200名私家眼科專科醫生，超過七成已經提供使用醫療券服務。

食物及衞生局關於長者醫療券檢討已經完成，局方今日（11日）公布，由於發現長者有過度集中使用醫療券於個別服務的情況，且視光師申報的醫療券金額「不成比例地多」，建議就視光服務的醫療券申報金額設上限，定為每名長者每兩年最多申報2,000元。今次決定，除了引起視光視業界反對，亦掀出多年來視光師和眼科醫生的專業分工問題。

香港眼科學院院長黎少明表示，香港的眼科專科醫生至少經歷13年的專業培訓，且通過專業考試，熟識醫療知識，有足夠能力經驗判斷病人狀況，並做出全面的檢查。他認為政府此次舉措是一次「更正動作」，令醫療券回歸幫助基層醫療的設立目的，可以幫助到基層老人接受到更高質素的醫療。

秦學瑩醫生表示，全港近200名眼科專科醫生，大概有八成已經提供醫療券服務。（袁澍攝）

眼科醫生組織：視光師未必夠經驗作專業判斷

香港眼科學會主席龐朝輝表示眼科醫生講求「尋證醫學」，亦有能力做眼睛的普查，有經驗判斷病人的一些症狀是否由其他疾病導致，尤其很多老人家眼睛的問題有可能是糖尿病、腦瘤等問題導致，而視光師未必見過足夠病例做出專業判斷；而若僅僅是視力問題則會再轉介給視光師，進行配鏡。

他並表示，團體曾以病人身份諮詢過全港132位眼科專科醫生，他們提供的眼科及視光綜合檢查診金數額平均數字是800港元，中位數只有600港元；且私人眼科專科醫生一直支持公私營合作，今後會繼續推行，令病人儘早接受專業治療。

龐朝輝表示，眼科醫生有能力做眼睛的普查，有經驗判斷病人的一些症狀是否由其他疾病導致，尤其很多老人家眼睛的問題有可能是糖尿病、腦瘤等問題導致，而視光師未必見過足夠案例做出專業判斷。（袁澍攝）

執業眼科醫生會會長秦學瑩：視光師申報7億醫療券費用「有啲誇」

香港執業眼科醫生會會長秦學瑩表示，現時香港有近200名私人眼科專科醫生，通過電話訪問當中126名，有106名醫生表示診所提供醫療券服務，比例高達84%。她認為視光師申報的7億醫療券費用的確「有啲誇」，強調醫療券應當令基層老人家有更多的選擇，在需要時能得到適切的服務，而不是限定在某一項醫療服務上，「老人家真的容易多病，需求都多。」

至於封頂兩年1000港元還是2000港元，龐朝輝表示手中數據不如政府掌握的多，具體的金額政府更清楚，醫生則無法判斷多還是少，但希望政府能在「醫療用品」方面有更明確的定義，令基層老人家在各方面的醫療需求都能照顧到，使得醫療資源更合理運用。