港府擬修例增職安健罰則　嚴重個案罰款將與定罪公司營業額掛鈎

本港職安意外頻生，但量刑標準偏低，勞福局今(13日)向立法會提交建議，初步計劃提高職安健條例罰則，最高罰款額擬由目前的50萬元大幅提高至300萬元，最高監禁期則由6個月提高至兩年；嚴重違規個案方面，政府初步建議將罰款金額與被定罪公司的營業額掛鈎，水平訂於其10%或600萬元，以加強阻嚇作用。

去年建造業致命工業意外個案方面，被定罪的個案平均罰款僅達 27000 元。(資料圖片)

本港職安健條例向被批評檢控力度不足，去年每張相關傳票平均罰款約為 10,500 元；建造業致命工業意外個案方面，每張傳票平均罰款亦僅達 27,000 元。

最高罰款額將定為營業額10%或600萬元

今屆政府明言會加重刑罰，據勞工及福利局提交至立法會的最新文件顯示，勞工處建議修例，包括提高一般個案的最高罰款額及監禁刑期，分別定為300萬元及兩年；至於極嚴重個案方面，將以「可公訴罪行」形式提出檢控，並而擬以營業額作量刑根據，其最高罰款額將定為被定罪單位的營業額10%或600萬元，兩者以較高額一方為準，最高監禁刑期定為3年。

勞工處指，相關水平是參考以營業額掛鈎作罰款的本港及海外法例，《競爭條例》(第619章)及《電訊條例》(第106章)均有相同做法。

職安健法例自生效以來，僅得3宗個案獲法庭判處監禁緩刑，罪成者被判即時入獄更是「零紀錄」。港府建議，以「簡易程序罪行」提出檢控的個案，發出傳票時限將由6個月，延長至一年，以便勞工處有更充足時間作深入調查，予法庭檢視及考慮有否需要判處即時入獄刑罰。

勞資雙方對建議仍存分歧



勞顧會上月已就職安健修例建議作討論，據了解，勞資雙方對應否以營業額掛鈎作量刑標準存有分歧，未達共識，但其餘範疇則意見一致，立法會人力事務委員會亦將於下周二(19日)討論相關事項。