單親菲傭患癌被拖糧兼被炒　勞資雙方首會談3小時　追薪未有成果

38歲菲傭兼單親媽媽Baby Jane Allas，來港打工一年多，距料接連遭遇不幸，今年2月中確診第三期子宮頸癌，隨後更於病假期間，遭巴基斯坦籍僱主即時解僱。Allas現時獲胞妹僱主收留，及代為發起網上眾籌，至今已籌得熱心人贊助逾80萬元，她今午(13日)在其及親友陪同下，出席勞工處勞資會談，與僱主會面，惜雙方會面3小時後仍未達成共識，暫未能成功追討逾6萬元欠薪連賠償。 勞工處表明會繼續跟進個案，倘事件證實違反《僱傭條例》，將向僱主提出檢控。

Allas確診子宮頸癌第三期，但只得一半存癒機會，育有5名子女的她，坦言難以啟齒，向子女交代。(資料圖片)

+ 9 + 8 + 7

Allas於2017年底踏足香港工作，並受僱於巴基斯坦籍僱主，照顧其一家四口。據了解，Allas工作侍遇欠佳，每日工作約16至18小時，周日只有半天休息時間，亦只能睡在滿佈雜物的樓梯房，未有提供床鋪；其日常三餐亦大多只獲過期食物。今年2月中，她確診子宮頸癌第三期，惟僱主於病假結束前將其「炒魷」，變相喪失在本港公立醫院的醫療保障，無法繼續接受治療。求助無門下，幸得同是外傭胞妹Mary Ann的僱主收留，及代為發起眾籌，與此同時，其本港逗留期獲准延長至下周三(20日)。

她今日於胞妹、胞妹僱主及友人陪同下出席勞資會面，向僱主追討欠薪，惜雙方磋商3小時仍未達成和解，Allas正考慮入稟勞審處。

勞工處發言人則回覆指，已為僱傭雙方進行調停，由於雙方未能達成和解，勞工處會繼續跟進個案，並會為僱員提供適切協助。如有涉嫌違反《僱傭條例》情況，勞工處會作出調查，發言人又強調，如有足夠證據，會向僱主提出檢控。