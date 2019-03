菲傭患癌被辭退　眾籌獲70萬元見證香港有情　今晤前僱主追欠薪

外傭離鄉別井來港,辛酸不足為外人道,若遇上無良僱主,更是徬徨無助。38歲菲傭Baby Jane Allas是單親媽媽,一年多前來港,今年2月中確診患有癌症,未趕及接受治療,阻止病情惡化,就被巴基斯坦籍僱主在病假期間無情解僱,令她失去香港居民公營醫療福利。 可幸她獲得在港妹妹的僱主收留照顧,兼協助她向前僱主追討賠償及欠薪,又發起網上眾籌醫藥費。如今已籌得超過70萬元,更有機會獲慈善機構資助約50萬元藥費。這兩個多月來走過高山低谷,Allas對此感恩,坦言箇中感受難以言喻,只盼努力對抗癌魔,報答一眾支持者。

Allas(右)昨日分別接受三間媒體訪問,到訪問尾段身體漸感疼痛,面露難色,但她仍然堅持完成整個訪問。(羅君豪攝)

2017年11月12日, Allas清晰記得這是她抵達香港首日。城市高樓大廈密集,與鄰近陽光與海灘的菲律賓家鄉小島風景截然不同。她當時感到非常興奮,對前景充滿希望,因香港勞工薪酬比當地高出兩倍,足以令她獨力養起家中五個年幼小朋友。

Allas今日將會在勞工處面見僱主,她坦言只想向對方說聲多謝,因遭逢不幸,卻令她感受到人間有情。(羅君豪攝)

儲物房無床舖提供 一周僅放半日假

不過,希望不久幻滅。過去一年多的時間,Allas受僱於巴基斯坦籍僱主,照顧他們一家四口生活,但待遇卻十分刻薄,例如每日工作約16至18小時,周日公眾假期只有半天休息時間;僱主寓所雖然有三房一廳,但她卻只能睡在滿佈雜物的樓梯房,未有提供床鋪;其日常三餐亦大多只獲提供過期食物,曾經要吃過期兩周的麵包。

面對僱主苛刻的對待,Allas坦言只能啞忍,只盼盡快完成兩年合約,「我好害怕,我擔心僱主會發怒。」陪伴接受訪問的妹妹Mary Ann解釋,一般初來港工作的外傭,面對惡劣的工作環境,都會選擇逆來順受,因若首份工作中途解約,會為履歷帶來負面影響,難以再獲聘請。

Allas每四小時會服止痛藥,周四起將接受電療對抗癌症。(羅君豪攝)

確診子宮頸癌第三期 僱主病假前一天發解僱信

不過,日復日的辛勞,令Allas愈來愈虛弱消瘦。今年1月20日她初步被診斷出患有子宮頸癌第三期,需要申請病假休養,期後於2月14日正式確診。期間,Mary Ann的美籍僱主知悉Allas情況後,樂意相助,讓Allas入住其家超過三星期安心休養。Allas形容,妹妹的僱主猶如「天使」,令她難以置信獲得如此厚待。

相反,Allas巴基斯坦僱主知悉其身患絕症後,不但冷嘲熱諷,更在她確診後三日、病假結束前一天,即2月17日發出解僱信,要求兩日後終止合約。Allas被解僱後,無法繼續以香港居民的身份,享有公營醫療福利,更需於兩周內返回菲律賓,令她感到徬徨無助。Allas指,現時醫生指她只有一半機會康復,迫切需要留港接受適切治療,否則病情會急速惡化。她說,若返回菲律賓才求醫,縱然醫藥費用全免,但仍需要輪候一年,或會令病情惡化至無法治療。

今與僱主會面追討欠薪及賠償

現時,Allas得到妹妹及其僱主全力支持,代其向平機會及勞工處申訴,又發起網上眾籌醫藥費,截止星期二晚已籌得超過77萬元,超出原定目標。她希望再籌多20幾萬元,以支援100萬元醫療費及子女生活費,而妹妹僱主亦已先支付4,000元的家用予Allas家庭。

Allas的逗留期已獲延長至3月20日,將在今日(13日)下午會在勞工處介入下,與僱主會面,追討約6萬元欠薪及賠償。

妹妹背後「軍師」 並肩爭取權益

回望過去一年多,Allas表示,曾感到絕望及迷失,幸黑暗中有光,得到外界不少支持,會努力抗癌,希望痊癒後再有機會在香港工作。她說,若明日見到前僱主,亦只想說聲「thank you」(多謝),因為這個遭遇,令她感受到人間有情。

而妹妹Mary Ann則指,一直支持姐姐鼓起勇氣,爭取自己應有權利,深明若然貿然退縮,只會再有一下個受害者。她說:「We come from a poor family, there is nothing to lose(我們生於貧窮家庭,爭取亦沒有什麼可再輸)。」