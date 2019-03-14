【消委會】準新娘韓國拍婚照　公司結業拒交貨　2萬元婚照泡湯

結婚是人生大事，一輯婚照會為新人帶來美好回憶，但遇上婚攝公司結業追「相」無門，回憶恐怕只能在腦海裡尋覓。消委會去年接獲12宗海外婚紗攝影服務投訴個案，其中，有本港準新娘直接在韓國當地公司購買近2萬港元婚攝套餐，完成拍攝、挑好相片，一心期待取回相冊及油畫之際，竟收到該公司的結業通知；過本港消委會與韓國消費者院跟進亦不果，涉事公司不但拒絕溝通，合作的影樓則稱被拖數，不會負責相關投訴，準新娘始終未能取回相片及油畫。 消委會表示，本港法例未必能保障市民與海外商戶直接交易的情況，若出現當地商戶結業等問題，或要按當地法律程序跟進，追討過程複雜，呼籲市民慎重考慮有關風險。

消委會去年接獲12宗海外婚紗攝影服務投訴個案。（資料圖片 / 謝雅妍攝）

籌辦海外婚禮或海外拍攝婚紗照，對準新人而言可謂甜酸苦辣在心頭。準新娘彭小姐早前，直接向位於韓國的一間婚攝公司，購買248萬韓圜（約17,317港元）的婚紗攝影套餐，服務包括韓式影樓拍照、租借三套婚紗及禮服、新人造型及化妝，及合約訂明該公司負責專業修改30張相片，並贈送相冊、油畫及拍攝花絮DVD。

拍攝過後較原定遲兩個月才可挑選相片

婚攝如期於2017年10月完成，而該公司初時承諾拍攝後一個月內提供相片挑選，最終延遲兩個月，彭小姐於2018年年初收到相片後即時挑選30張，並列出所需修改地方，便一心等待「靚相」到來，在將至的婚禮上作展示。

婚攝公司結業 透過本港消委會及韓國消費者院跟進

然而，婚攝公司的進度非常緩慢，至4月起更音訊全無，其後彭小姐收到公司結業的電郵通知，令她十分徬徨，向消委會尋求協助。由於個案涉及韓國商戶，經轉介當地消費者院跟進，惟該公司已清盤及拒絕溝通，調停工作異常困難。

其後韓國消費者院嘗試聯絡一間疑似與涉事婚攝公司有合作的影樓，了解有否儲存客人相片及油畫。可惜，該影樓稱被拖欠款項，亦不會負責涉事公司的投訴，令彭小姐的婚照「石沉大海」。

近年逾來逾多人選擇到海外拍攝婚照，消委會提醒，本港法例未必能保障港人與海外公司的直接交易，呼籲需慎重考慮相關風險。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

消委會：本港法例未必能保障海外交易

韓國消費者院最終建議彭小姐考慮透過法律途徑，向婚攝公司負責人作出追討。而消委會提醒準新人，若直接與海外攝影公司購買服務，應衡量語言溝通因素，查詢商號有否提供翻譯服務，及考慮溝通方式如電郵、手機通訊程式是否足夠和適用。此外，海外攝影公司一般以郵寄相冊集油畫等物品，需特別留意其製作及寄送時間，並在合約清楚訂明交貨日期與寄送物品責任問題。

消委會又指，本港法例未必能保障消費者與海外商號直接交易情況，若出現當地商戶結業等問題，或要按當地法律程序跟進，追討過程複雜，呼籲市民慎重考慮有關風險。