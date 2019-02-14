【消委會】茶類飲品「走甜」反而更高糖　有機會觸犯商品說明條例

近年每逢有台式飲品連鎖店進駐本港，門外不難發現人龍，但為了健康，不少市民或要求「走甜」、「無糖」。消委會抽查近40款聲稱「不加糖」台式飲品，當中發現有五款要求「不加糖」飲品竟比「原味」糖含量高。 有醫生解釋，「不加糖」只表示不加入調節飲品甜度的糖水，未能控制果糖、蜂蜜等天然糖分。消委會又提醒，若商戶聲稱「無糖」，需留意是否符合法例標準，以免引起不必要爭拗，影響店舖商譽，甚至觸犯商品說明條例。

吳志翔解釋，飲品聲稱「無糖」，部分還是含果糖、蜂蜜，難以做到零糖分。（盧翊銘攝）

食安中心：除糖水外 糖分或來自果味糖漿、珍珠配料

根據食安中心資料，估計本港成年人的糖總攝入量的32%來自不含酒精飲品，當中包括汽水、茶及蔬果汁或蔬果汁飲品。在今次測試的非預先包裝茶類飲品原味樣本中，含高糖分的百香果紅茶樣本最多，相反較多低糖樣本的是芝士奶蓋或奶蓋綠茶。食物安全中心首席醫生（風險評估及傳達）吳志翔解釋，糖的來源主要來自奶精、蜂蜜、果味糖漿（含游離糖）、奶、額外配料（如珍珠），以及調節飲品甜度所增加的糖（如糖水）。

若市民在選購飲品時選擇「不加糖」，茉莉綠茶相對原味樣本糖含量減少99%，而芝士奶蓋或奶蓋綠茶也較原味糖含量減少64%。但是，不加糖百香果紅茶樣本糖含量只較原味減少17%，而蜂蜜綠茶及芒果綠茶也只減少25%糖含量。

吳志翔表示，不加糖樣本每100克的糖含量比原味樣本平均下降45%，平均游離糖攝入量下降接近一半。（盧翊銘攝） 吳志翔解釋，飲品聲稱「無糖」，部分還是含果糖、蜂蜜，難以做到零糖分，聲稱「不加糖」只表示不加入調節甜度的糖水。所謂「無糖」是指每100毫升不超過0.5克糖，吳認為非預先包裝產品的甜度，或受原材料、員工沖製手勢影響，難以劃一制定甜度標準要求業界遵守，需日後會與業界舉辦技術性會議溝通。

「無糖」有清晰定義 飲品超標或違法

消委會總幹事黃鳳嫺又指，何謂「走甜」難以量化，純粹屬口感，但法例上有界定何謂「無糖」，若商戶違反有關規定，提醒「要小心啲，可能要檢討現有宣傳手法」，若發現糖含量超出法例要求，有機會觸犯商品說明條例。她承認，「手調飲品」難以監察，但鑑於部份配料含有天然糖分，希望業界不要濫用「無糖」字眼，以免引起不必要爭拗，影響店舖商譽。

黃鳳嫺提醒，部份飲品配料含有天然糖分，希望業界不要濫用「無糖」字眼，以免引起不必要爭拗，影響店舖商譽。（盧翊銘攝）

吳志翔提醒，有飲品一杯已含72克糖，超出世衛建議成人每天糖分攝取量不多於50克的標準，容易引發肥胖、超重，亦增加高血壓、心臟病、糖尿病風險，建議市民盡量選購不加糖飲品或少飲，商戶也應提供小杯裝出售。

黃鳳嫺又希望，業界在採購至設計飲品口味過程中，「（店員）手重啲、輕啲，大羹啲、細羹啲，都影響飲品糖分」，建議在生產過程中，透過科技或品質監管協助員工做好份量控制。