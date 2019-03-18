【差餉租值重估】高鐵、港珠澳大橋通車　西九、東涌變天老店離場

高鐵及港珠澳大橋於去年相繼通車，市場普遍預期「一鐵一橋」可刺激本港零售及旅遊業。根據差估署最新估算，所有非住宅單位的差餉租值平均升幅2.8%，《香港01》抽查高鐵西九龍站及東涌站附近的店舖，發現東涌站店舖租值勁升5.06%至15.2%。 東涌區內有扎根六年的酸辣粉小店，租值增幅多達一成。其負責人指出，即使大橋通車後，生意仍然以街坊、學生為主，遊客只會跟隨旅行團到大型商場購物，甚少光顧他們，惟業主已明言，今次的加租幅度會較往大。 亦有在西九經營數十載、販賣自家製越式法包的小店負責人說，帶着大小行李的遊客只會到尖沙咀掃貨，不會幫襯小區，但業主仍繼續加租，「做唔住就唔做，我都夠歲數拎高齡津貼嘞！」

港珠澳大橋通車後，東涌區內遊客激增，帶動了東涌舖位及住宅單位的租值。（資料圖片）

差估署根據去年10月1日租值，重估新一年度的應課差餉租值。全港約329萬個工商住物業的業主，今日起將收到2019/20年度最新差餉及地租通知書。

差估署表示，所有非住宅單位的差餉租值平均升幅2.8%，當中以舖位及商業單位的升幅最少，僅1.4%，但相比去年0.8%略為上升。

東涌店舖租值最高升856%

至於去年10月通車的港珠澳大橋，通車初期到訪東涌的旅客人流如鯽，區內商場、食肆都被遊客佔據，一度掃清店舖食物及日用品。記者抽查部份東涌店舖租值，與去年度相比，租金升幅由5.06%至15.2%不等。

位於往返大橋香港口岸巴士站對出的萬寧，自通車後經常要大排長龍，店門外更曾放置鐵馬維持秩序。根據最新的差餉租值顯示，萬寧舖位的租值由253萬元增至291萬元，增幅達15.2%，是區內租值增幅最強勁的商舖。

位於往返大橋香港口岸巴士站對出的萬寧，自通車後經常要大排長龍，根據最新的差餉租值顯示，其舖位的租值由253萬元增至291萬元，增幅達15.2%。（資料圖片）

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大橋通車後「旺丁不旺才」

不過，並不是每間店鋪都客似雲來。在區內富東商場扎根6年、經營重慶酸辣粉的負責人羅小姐指出，雖然人流稍增，但生意仍然以街坊、學生為主，遊客生意僅佔一至兩成，她直言：「落車嗰頭就多人，佢哋好少行嚟呢邊。」她又指自通車後，訪港內地客以旅遊團為主，他們只會根據旅行社安排的地點遊玩，無助帶動生意。

店主羅小姐指出，業主已明言，今年加租的幅度可能較往年多。（王潔恩攝）

羅小姐在富東商場經營重慶酸辣粉約6年，她坦言，大橋通車仍難以帶旺生意。（鄧穎韜攝） 業主表明加租幅度較往年多 大橋不能為小店帶來商機，卻隨時為它們帶來危機。根據最新差餉租值顯示，羅小姐的店舖租值增幅已升達10.4%。她指出，現時食肆愈開愈多，競爭激烈，附近的商店已不斷轉手，其店舖今年五月將要再與業主續約，惟業主已明言，今年加租的幅度可能較往年多，確實金額仍有待商討，「希望唔好加咁犀利，好吃力，始終都係街坊生意」。

雷小姐在東涌居住約10年，她指出，昔日小店逐漸消失。（鄧穎韜攝） 東涌居民：去到邊都係連鎖店 雷小姐在東涌居住了約10年，見證了昔日小店逐漸流失，她說：「電器店、小型食肆已經無咗，好可惜，去到邊都係連鎖店。」她坦言，遊客增加不單令舖租上升，就連區內物價亦被拉高，不少旅客「逼滿」食肆，影響居民生活。居於逸東邨的何先生擔心，人流上升令區內小店數目大減，若全部變成連鎖店，物價將會大增，居民或難以負擔。

高鐵去年通車後，吸引更多內地客來港消費，但對小區老店而言，生意無特別增加。（黃靜薇攝）

高鐵無帶動人流 業主看準地段升值再加租

69歲范伯伯在佐敦文苑街一隅，經營「添記」賣的越南法包深受海外旅客及港人歡迎。他憶述自九十年代起，頂替上手老店主後一晃便是廿年光陰。他笑指高鐵通車前，曾期望過會帶動人流，「個個都有希望，但希望唔現實囉。」

他續指高鐵去年通車後，非但沒有吸引旅客，人流更比從前少、食肆生意更難做，「無咗三千個地盤工日日嚟食飯！」

小店業主勁加七成租金

位於佐敦渡船角的「八文樓」已逾50年歷史，范伯伯在這裏待了四分之一個世紀，亦見證這片地區變天，「啲餐廳每年可以轉二、三次！」他補充，轉得如此頻密不外乎無人流、加租兩個原因。

他指乘坐高鐵來港的內地客，甫到埗只會轉往廣東道購物，不會特意徒步十多分鐘前往這個小區，但「高鐵效應」帶旺附近的租金、樓價，以他的店舖為例，業主每次續租都會加租兩成至兩成半，「所以我每年啲法包都會加價一、兩蚊，有乜計？」

高鐵去年通車後，吸引更多內地客來港消費。（資料圖片）

范伯伯店面小巧，只有三張椅子，但堅持食物每日人手製作。他慨嘆手製食物花功夫，定價卻不能太高，以免客源流失，如因布拉腸粉而遠近馳名的「堂記腸粉」，老闆靠腸粉獨沽一味，僅70呎的舖面，月租達5萬元，業主仍加租七成，「60歲人企喺度拉，當你拉200碟，一碟30蚊，一晚只係賺6000蚊，你畀得伙計人工、水電，再加租七成，點做？」

店主：做唔住就唔做 拎長者高齡津貼

根據最新的差餉租值顯示，雖然添記的租值並無增幅，但范伯伯直言，已估計業主在年尾會再加租，「隔籬舖已經加咗嘞！」若租金一直上升，他亦打算結束營業退休，「無乜驚做唔做得住，做唔住就唔做，我都拎到長者高齡津貼㗎嘞！如果又搬舖，放成百萬裝修，唔係咁易回到本㗎。」

德福麵飽餅店屹立文蔚街18載，負責人劉先生認同高鐵通車後，並無增加人流，但業主每幾年加租一次，租金已累升近倍，惟生意門可羅雀，難以維持生意。他坦言已打定輸數，考慮結束營業，「最多咪出去打返工，呢行都好靜」。